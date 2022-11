Leysieffer-Filiale in Berlin

von Thomas Steinmann Nach zwei Insolvenzen versucht Leysieffer den Neustart – mit einer Rückbesinnung auf die klassischen Pralinen und neuen Firmenkunden

Wie sich Pralinen bei Leysieffer verkaufen, schaute sich Wolfram Simon-Schröter diesen Sommer selbst an. Ein Wochenende lang hospitierte der Chef der Zeitfracht-Gruppe in einer Sylter Filiale des Süßwarenherstellers, der damals gerade zum zweiten Mal in der Insolvenz steckte. Aus seinen Gesprächen mit Kunden gewann er eine wichtige Erkenntnis: „Leysieffer hat kein Produktproblem.“ Wenig später übernahm Zeitfracht die Traditionsmarke.