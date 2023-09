von Timo Pache Falls der Kanzler noch Inspiration sucht, wie sich eine sieche Wirtschaft bei hohen Zinsen und knappen Kassen wiederbeleben lässt, könnte er auf seinen Reisen um die Welt ja mal in Griechenland vorbeischauen

In den Anfangsmonaten der Griechenland-Krise im Jahr 2010, als die Bundesregierung noch um ihren Kurs rang, da sagte Jens Weidmann, damals wirtschaftspolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel, einen bemerkenswerten Satz: „Wir leben von der Differenz.“

Aus dem Satz sprach eine große analytische Kühle und ein Pragmatismus, der im scharfen Kontrast stand zu der sehr emotionalen Debatte damals: Sollte man den Griechen helfen und damit die Gründungsprinzipien des Euro verraten (mit der Gefahr, dass gleich die nächsten klammen Regierungen in Berlin und Brüssel um Geld bitten würden) – oder sollte man besser die Griechen in eine mehr oder weniger unkontrollierte Staatspleite schlittern lassen, die aber die Existenz der Gemeinschaftswährung gefährden würde?

Zwei Optionen, beide nicht gut. Aber Weidmann hielt nüchtern fest: In solchen Situationen wählt man am besten die mit dem geringeren Schaden – „Wir leben von der Differenz.“

Zwei falsche Optionen

An diesen Satz musste ich in dieser Woche wieder denken, als in Frankfurt die Notenbanker der Eurozone zusammenkamen. Sie hatten die Wahl zwischen zwei Optionen, bei denen es kein Richtig oder Falsch gab. Sondern nur zweimal Falsch: Pausieren bei den Zinserhöhungen – oder nochmal die Zinsen anheben? Beide Optionen bergen gravierende Risiken, ja, im Grunde sind die Schäden für uns alle bereits deutlich spürbar.

Da ist einerseits die nach wie vor hohe Inflation, die zwar gesunken ist, aber längst noch nicht dort ist, wo die EZB sie gerne hätte: bei 2 Prozent. Im Gegenteil – die Inflation hat sich festgesetzt, sie spiegelt sich in den Lohnforderungen der Gewerkschaften und in den Erwartungen vieler Menschen: Nach einer aktuellen Umfrage der Bundesbank rechnen die Deutschen in den kommenden zwölf Monaten mit einer Teuerungsrate von 5 bis 6 Prozent. Und die nächsten Teuerungswellen kündigen sich schon an, sowohl bei Energie als auch bei Lebensmitteln.

Auf der anderen Seite haben die bis zum gestrigen Tag bereits beschlossenen neun Zinserhöhungen innerhalb von gerade einmal zwölf Monaten besonders in Deutschland heftige Wirkung gezeigt – nur nicht so sehr bei der Inflation. Sondern in vielen Unternehmen und Haushalten: Die Kreditnachfrage ist dramatisch gesunken, spürbar vor allem im Wohnungsbau, aber auch bei den Investitionen in größere Infrastruktur und neue Anlagen. Was anfangs noch als „technische“ Rezession über zwei Quartale belächelt wurde, wächst sich aus zu einer echten Rezession, die wohl so schnell auch nicht einer kräftigen Erholung weichen wird.

Was also tun in dieser Lage? Europas Notenbanker entschieden sich – für nicht wenige überraschend – für die zehnte Zinsanhebung in Folge auf jetzt bis zu 4,5 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Bestehen der Eurozone überhaupt und zeigt, für wie gefährlich Christine Lagarde und ihre Kollegen die anhaltend hohen Teuerungsraten inzwischen halten. Aus ihrer Sicht war es wohl die Option mit dem geringeren Schaden. (Mein Kollege Stefan Schaaf hat in Frankfurt den Auftritt Lagardes verfolgt – seine Analyse ihrer wichtigsten Aussagen finden Sie hier.)

EZB-Entscheidung Erneute Zinserhöhung: Lagarde erstürmt den Zinsgipfel Noch nie lagen die Leitzinsen in der Eurozone so hoch wie nach der jüngsten Anhebung. EZB-Präsidentin Lagarde bezeichnete die harte Linie angesichts einer stagnierenden Inflationsrate als unumgänglich. Doch damit wachsen auch die Risiken für die Konjunktur

Es ist richtig und wichtig, in dieser Lage die Entscheidungen der Notenbanker genau zu verfolgen. Denn ihr Beschluss, die Leitzinsen nochmals anzuheben, wird gravierende Folgen haben für die deutsche Volkswirtschaft – zumal, das machte Lagarde am Donnerstag deutlich, die Zinsen auch kaum so schnell wieder sinken werden.

Welche Konsequenzen zieht die Ampel aus dem neuen Umfeld?

Aber ebenso wichtig wie die kritische Frage an die Zentralbanker, ob die Anhebung richtig war und welche Folgen sie haben wird, ist die kritische Frage an die Berliner Ampel-Koalition: Welche Konsequenzen zieht sie eigentlich aus einem komplett neuen wirtschaftlichen Umfeld, in dem Unternehmen und private Haushalte wahrscheinlich noch über mindestens die nächsten ein bis zwei Jahre mit deutlich erhöhten Inflationsraten und Zinsen werden leben und arbeiten müssen?

Man kann diese Frage auch in drei Teilaspekte aufspalten, die die eigentlich fällige Antwort etwas erleichtern sollten:

Ein ganzes Jahrzehnt lang, etwa von 2010 bis 2020, hatte Deutschland die besten Voraussetzungen, neue Grundlagen für den Wohlstand von morgen zu legen: Dank ultraniedriger Zinsen hätte das Land seinen kollektiven Kapitalstock von Grund auf erneuern können, Vorschläge dazu gab es genug. Gebraucht hätte es dazu nicht nur mehr öffentliche und private Ausgaben (die aber billig gewesen wären), sondern mehr Anreize für private Investitionen, mehr Planungssicherheit für Unternehmen und eine bessere öffentliche Verwaltung. Hätte, hätte, hätte: All das ist nicht passiert, und so ist dieses goldene Jahrzehnt, an das wir uns sehr gerne erinnern, leider auch das verlorene Jahrzehnt. Tragisch ist, dass ein wichtiger Teil der Vorschläge von damals heute nicht mehr funktionieren würde – das ist der zweite Aspekt: Jetzt einfach ein großes Ausgabenprogramm aufzulegen, mit dem der Staat die öffentlichen Investitionen hochfährt oder gar den privaten Konsum ankurbelt, um so die wirtschaftliche Nachfrage zu stützen, wäre ziemlich halsbrecherisch. Nicht nur für die öffentlichen Haushalte, für die neue Schulden plötzlich auch wieder teuer sind. Sondern auch für das Preisniveau, das doch eigentlich sinken soll. Insofern bleibt, dass die Regierung in dieser Lage die wirtschaftliche Situation nur durch strukturelle Reformen verbessern kann: schlankere und schnellere Prozesse in den Behörden, etwa für Genehmigungen, attraktivere Rahmenbedingungen für Investitionen, größere Planungssicherheit in wichtigen Industriezweigen zum Beispiel durch langfristige Förder- und Abschreibungsmöglichkeiten, vielleicht sogar: Erleichterungen für Betriebe, die in dieser unsicheren Lage dennoch neue Jobs und Ausbildungsplätze schaffen. Es wäre in etwa ein Reformprogramm, wie es der Internationale Währungsfonds und allen voran Deutschland einem Land wie Griechenland 2010 empfohlen hat: Es darf wenig kosten, ist vielleicht sogar an manchen Stellen schmerzhaft, und es muss vor allem die langfristigen Wachstumsaussichten verbessern.

Leider hat man nicht den Eindruck, dass die Ampel-Koalition in Berlin diese für sie eigentlich wichtige Botschaft aus den Zinserhöhungen der EZB bereits verstanden hätte. Auf all seinen Reisen rund um den Globus sollte der Kanzler vielleicht mal einen Zwischenstopp in Athen einlegen.