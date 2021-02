Podcast Warum neue Technologien beim Klimaschutz allein nicht reichen

Knapp zwei Jahre ist die erste deutsche „Fridays For Future“-Demo her. Spätestens seitdem Klimaschutz auch in der Wirtschaft an Bedeutung gewonnen. Warum es dabei nicht reicht, auf neue Technologien zu setzen, erzählt Claudia Kemfert in „So techt Deutschland“