von Jannik Tillar Die Sneaker-Linie „Yeezy“ des US-Rappers stand zuletzt für 7,5 Prozent des Adidas-Umsatzes. Schon lange wirft West dem Konzern Betrug vor, doch zuletzt eskalierte der Streit. Nun wird die Kooperation geprüft – und die Adidas-Aktie rauscht daraufhin ab

Es ist eine denkwürdige Szene. Ein kühler Raum, in dem es hörbar hallt, weiße Wände, Birkenlinoleum, fünf Stehhocker in einem Halbkreis, auf denen Männer in lässigen Klamotten lungern. Einer davon ist Kanye West, der 45-jährige US-Superstar. Er steht auf und streckt zweien der Männer sein Handy entgegen. „Ist das ein Pornofilm?“, fragt einer der beiden. West bejaht. In dem Video geht es offenbar um einen Mann, der seine Frau betrogen hat. „Der klingt doch wie du“, sagt West und schaut einen der beiden Männer an. Nachzusehen ist die Szene auf einem Video, das West selbst vor einigen Tagen auf Youtube hochgeladen hat und das sich schon über eine Million Menschen angeschaut haben.

Wenige Tage später veröffentlichte der Sportartikelhersteller Adidas eine Pressemitteilung: Die Partnerschaft mit Kanye West werde „überprüft“, erklärte das Unternehmen. Die beiden Männer in dem Video waren Mitarbeiter von Adidas, und der Vorfall ist nur der jüngste Tiefpunkt einer immer toxischer werdenden Beziehung zwischen dem amerikanischen Superstar und dem deutschen Dax-Konzern. Es geht um Plagiatsvorwürfe, um Antisemitismus und um eine nukleare Drohung. Jetzt, nach dem Erscheinen des Videos, scheint das Tischtuch zwischen Adidas und West endgültig zerschnitten.

Dabei war es eine so fruchtbare Beziehung, die beiden Seiten Milliardenbeträge einbrachte, und das jahrelang. Zum Schluss stand die von West kreierte Sneaker-Linie „Yeezy“ für fast 7,5 Prozent des Adidas-Umsatzes, der 2021 knapp 22 Mrd. Euro betrug. Inzwischen wirft West dem Sportartikelhersteller aber vor, ihn betrogen zu haben: Adidas habe seine Designs für eigene Produkte gestohlen. Darauf zielte auch der Porno-Vergleich ab, in dem die Frau betrogen wird und später Rache schwört. Er habe, so West, eine möglichst unangenehme Situation schaffen wollen, bei der sich eine Person „hochgradig respektlos behandelt fühlt“. Das zumindest scheint ihm gelungen zu sein.

Die Adidas-Sneaker Yeezys werden seit 2013 von US-Rapper Kanye West designed. Inzwischen gilt die Linie schon als ikonisch © IMAGO/Zuma Wire

Ob die Vorwürfe stimmen oder nicht – die Märkte jedenfalls reagierten schnell und deutlich: Die Adidas-Aktie wurde auf Talfahrt geschickt. Seit der Pressemitteilung am 6. Oktober sie fast neun Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienwert schon mehr als halbiert. Zwar haben auch Konkurrenten wie Nike (-38 Prozent) oder Puma (-37 Prozent) aufgrund der globalen Krisen stark verloren – aber eben nicht so stark wie Adidas, ein Unternehmen, bei dem nach der überraschenden Abschiedsankündigung von CEO Kaspar Rorsted ohnehin Unruhe herrscht.

Der Fall Kanye West ist aber nicht nur ein Problem für Adidas. Er dient als Warnung für eine ganze Reihe von Konzernen, die sich in den vergangenen Jahren an prominente Gesichter gebunden haben, um von ihrem Ruhm und ihrer Reichweite zu profitieren – und denen nun vor Augen geführt wird, was für ein enormes Risiko in einer solchen Abhängigkeit stecken kann. Nikes langjährige Kooperation mit Michael Jordan („Air Jordan“) gilt als Vorbild, aber nicht immer muss es so gut laufen – insbesondere, wenn die Promis so exzentrisch sind wie West, dem massive psychische Probleme nachgesagt werden.

Der Rapper steht seit 2013 bei Adidas unter Vertrag. Die ersten „Yeezys“ produzierten allerdings nicht die Herzogenauracher, sondern US-Konkurrent Nike schon im Jahr 2009. Dort wurde West aber schnell unglücklich und beide Parteien trennten sich. Erfolgreich war die erste „Yeezy“-Reihe trotzdem, und das blieb auch Adidas nicht verborgen. Mit den Deutschen lief die Zusammenarbeit zunächst besser: West half beim Design und der Vermarktung seiner futuristischen Sneaker-Kollektion, für jeden verkauften Schuh bekam er Lizenzgebühren. Adidas profitierte seinerseits vom Kult um West, der ab 2011 eine öffentlich ausgetragene Beziehung mit Reality-TV-Superstar Kim Kardashian führte. Ab 2015 expandierte der Konzern dann mit den „Yeezys“ und baute seinen US-Standort in Portland massiv aus. 2016 schlossen beide Seiten einen neuen Deal ab, der West zum Milliardär machte, und Adidas völlig neue Märkte eröffnete.

Das Modell hat Adidas seitdem tiefgreifend verändert: Der Konzern schloss inzwischen zahlreiche weitere Promi-Kooperationen, etwa mit Pharrell Williams oder Beyoncé. Doch die „Yeezys“ blieben mit Abstand die erfolgreichste Kooperation – und das auch bis zuletzt.

Streit schwelt seit Jahren

Die Kritik von West ist dabei nicht neu. Der Streit hätte auch schon deutlich früher eskalieren können: Seit Jahren wirft West Adidas vor, seine Designs zu stehlen und ihn zu betrügen. Adidas ignorierte lediglich die Ausfälle des US-Rappers, der sich inzwischen nur noch „Ye“ nennt. Mal warf er dem Konzern vor, seine Designs „vergewaltigt“ zu haben, mal forderte er öffentlichkeitswirksam einen Platz im Aufsichtsrat, zuletzt lief er mit einem „White Lifes Matter“-Shirt über die Pariser Fashion Week. Was sich geändert hat, sind die Schlagzahl und die Intensität der Angriffe – vor allem nach der Trennung von Kardashian Anfang 2021.

„Die Adidas-‚Yeezy‘-Partnerschaft ist eine der erfolgreichsten Kooperationen in der Geschichte unserer Branche“, erklärte Adidas zuletzt. „Wir wissen aber auch, dass alle erfolgreichen Partnerschaften auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten beruhen.“

Inzwischen kritisieren immer mehr Analysten und Aktionäre Adidas‘ zaghafte Reaktion – auch wenn mit „Yeezy“ eine Cashcow mit fast 30 Prozent Umsatzrendite wegbrechen würde. „Das Problem, sich in den eigenen Kaninchenbau zurückzuziehen und nichts zu tun, ist, dass man das Verhalten in der Außenwirkung stillschweigend akzeptiert“, sagt zum Beispiel Americus Reed, Marketingprofessor an der University of Pennsylvania. Jared Goldstein, Autor des Buches „Sneaker Law“, zeigt zwar Verständnis für Adidas, sagt aber auch: „Adidas existiert deutlich länger als Kanye West und macht sich jetzt berechtigterweise Sorgen um sein Image. Irgendwann ist der Bogen überspannt.“

Vor allem Wests jüngster Auftritt bei Fox-News-Moderator Tucker Carlson war wohl eine Nummer zu viel für Adidas. Dort erzählte West, dass seine Kinder besser etwas über das jüdische Chanukka-Fest lernen sollten als über das afroamerikanische Kwanzaa-Fest, da sie „dort wenigstens etwas über Finanzen lernen würden“ – ein eindeutig antisemitischer Code, erst recht problematisch für Adidas, einen Konzern mit umstrittener NS-Vergangenheit. Auch Twitter und Instagram sperrten West in dieser Woche von ihren Plattformen, nachdem er antisemitische Posts abgesetzt hatte. Diese Reichweite fehlt nun auch Adidas.

Verkaufsstopp unrealistisch

Eine Trennung von West würde den Konzern dabei nicht unmittelbar treffen, meinen Experten. Denn Adidas gehören alle Urheberrechte an den bisherigen „Yeezy“-Designs und an geplanten Modellen. Theoretisch wäre es zwar möglich, dass Adidas die Kollektion sofort aus den Läden nimmt. Doch das halten Analysten wie David Swartz von Morningstar nicht für realistisch: „Adidas wird den Verkauf nicht einfach sofort beenden. Das wird zu teuer – es wird daher eine gewisse Verzögerung geben“, sagte er gegenüber der „Washington Post“.

Adidas trifft die „Yeezy“-Krise zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt. In Europa herrschen Krieg, Energiekrise und Inflation. Der frühere Wachstumsmarkt China ist in den vergangenen fünf Quartalen jeweils zweistellig geschrumpft – nicht nur aufgrund der strengen Zero-Covid-Politik, sondern auch aufgrund von veränderten Konsumgewohnheiten. Mittlerweile gewinnen auch heimische Hersteller wie Anta Marktanteile, die von chinesischen Staatsmedien gepusht werden. Dazu kommt, dass sich Mitarbeiter und Betriebsrat bei Adidas offenbar schon länger beschweren, dass die Kreativität im Konzern gebremst und zu stark auf Zahlen geschaut werde.

„Für Adidas kommt der Streit zur denkbar schlechtesten Zeit“, sagt Analyst Swartz. Der Konzern wolle eine offene Flanke für den neuen CEO vermeiden, aber gleichzeitig nicht die Strategie ändern. Wohlmöglich bleibt dem noch unbekannten Rorsted-Nachfolger aber ohnehin nur noch eine Aufgabe: das abwickeln, was vom einst glorreichen West-Erbe noch übrig bleibt.