Packungen mit amerikanischem Scheibenkäse in einem New Yorker Supermarkt

von Elizabeth Elkin und Eamon Akil Farhat

Die europäischen Importe von amerikanischem Käse haben sich verdreifacht. Dafür gibt es mehrere Gründe – unter anderem einen Milchmangel

Europa ist berühmt für Gouda, Brie und Mozzarella – doch das Käseparadies ist von einem Milchmangel betroffen. Und deswegen muss vermehrt Käse aus den USA importiert werden – Käse der billigen Art.

So sind in den Niederlanden die Importe von amerikanischem Käse nach jüngsten Daten sprunghaft angestiegen. Gekauft wurde vor allem Schmelzkäse, wie er auf Burgern serviert wird.

© US-Landwirtschaftsministerium

Laut Mary Keough Lehmann, Milchproduktespezialistin bei der Rabobank, sei dieser Anstieg auf die niedrigeren Käsepreise in den USA zurückzuführen. Die Produktion von Milch und Käse ist fast überall auf der Welt teurer geworden, insbesondere aber in Europa.

Erst Dürre und dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine trieben die Maispreise in die Höhe, was zu höheren Kosten für Tierfutter führte. Auch die Kosten für Arbeit, Energie und Ausrüstung stiegen, was wiederum zu einer Verknappung des Milchangebots führte. Europas Landwirte seien besonders zurückhaltend beim Ausbau der Produktion gewesen, da sie wegen einer Verschärfung der Umweltvorschriften besorgt gewesen seien, sagte Nate Donnay, Direktor für Milchmarktanalysen bei StoneX.

Laut Daten des US-Handelsministeriums importierte Europa im Februar 306 Tonnen Käse aus den USA, mehr als dreimal so viel wie im Monatsdurchschnitt der letzten fünf Jahre.

© US-Handelsministerium

In den Niederlanden, die sich zu einem wichtigen Abnehmer entwickelt haben, sind einige große Handelshäuser ansässig. Diese Händler importierten möglicherweise für den Reexport in die ganze Welt, so Donnay. Es gäbe also keine Garantie dafür, dass die europäischen Käufer den Käse auch essen (müssen).

„In unserem gesamten Netzwerk berichten Kontakte weiterhin von robusten Exportverkäufen“ in den USA, so Matt Gould, Herausgeber des „Dairy Market Analyst“. „Wir hören immer noch Geschichten über internationale Kunden, die sich zum ersten Mal an Käse- und Butterhersteller wenden – ein Ergebnis der knappen Milchlieferungen in Ozeanien und Europa“.

Allerdings sind die Käseimporte der EU aus den USA immer noch vergleichsweise gering. Die Importe liegen seit mehreren Jahren unter 2.000 Tonnen pro Jahr, während die jährliche Käseproduktion der EU über 10 Millionen Tonnen beträgt.

© 2022 Bloomberg L.P.