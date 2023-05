von Marina Zapf Als teuren Anachronismus kann man die britische Monarchie betrachten. Doch die Krone ist dank ihrer starken Marke ihr Geld durchaus wert für die britische Volkswirtschaft – direkt und indirekt

Als König Charles III. Ende März in Berlin zur ersten Station seines Deutschlandbesuchs in seiner Bentley-Luxuslimousine anrollte, saß er in einem Fahrzeug der Marke Volkswagen. Hätte er einen Rolls-Royce mitgebracht, wäre der Besitzer BMW. Dennoch tut das dem Markenwert der beiden Luxushersteller keinen Abbruch. Ähnlich verhält es sich mit dem Hause Windsor. Die britische Monarchie durchlebte zuletzt mehr Tiefen als Höhen. Aber sie gilt nach wie vor als eine der wertvollsten Marken des Vereinigten Königreichs – wenn nicht der ganzen Welt.