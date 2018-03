Der erste Gedanke: schade. Wenn die deutschen Autokonzerne BMW und Daimler jetzt ihre Carsharing-Dienste zusammenlegen, bedeutet das zunächst einmal weniger Wettbewerb. Und weniger Wettbewerb führt oft zu einem schlechteren Angebot. Nicht umsonst wird die Fusion ja noch von den Kartellbehörden geprüft.

Im aktuellen Fall allerdings dürfte diese Furcht unbegründet sein. Ja, Drivenow und Car2Go sind wichtige Anbieter, Car2Go ist sogar das weltweit größte Unternehmen für nicht an feste Stationen gebundendes Carsharing überhaupt. Andererseits aber spielen beide nach wie vor in einer absoluten Nische. Zusammengenommen haben die Unternehmen weltweit 20.000 Autos auf der Straße. Allein in einer Stadt wie Stuttgart werden pro Jahr mehr als doppelt so viele Pkw neu zugelassen.

Höhere Preise sind unwahrscheinlich

Ein solches Angebot zusammenzulegen, ist daher völlig richtig und dürfte auch dem Nutzer Vorteile bringen. Ohnehin sind viele Carsharing-Kunden in Großstädten wie Berlin oder München bei beiden Diensten angemeldet und müssen sich bisher mit verschiedenen Apps und Abrechnungsverfahren herumschlagen. Dass die Preise durch eine Fusion hochgehen werden, ist schon deshalb eher unwahrscheinlich, weil beide Unternehmen noch in der Wachstumsphase sind und um ihre Kunden kämpfen müssen.

Die Fusion ist aber auch aus einem ganz anderen Grund sinnvoll: Weder Car2Go noch Drivenow verdienen bisher wirklich Geld, beide Projekte sind eher Versuchsfelder der Auto-Konzerne als echte Geschäftsmodelle. Aber sie sind das, was die deutsche Autoindustrie dem Angriff der Plattformen wie Uber oder Google entgegenzusetzen hat. Für den, der verstehen will, wie ein vernetzter Verkehr der Zukunft funktionieren kann, in dem Mobilität auch als reine Dienstleistung verkauft wird, liefern sie wichtige Erfahrungen. Dafür spricht auch, dass nicht nur die Carsharing-Firmen kombiniert werden sollen, sondern auch andere Angebote wie die Taxidienste und Parkmodelle der Unternehmen. Das ist die Konkurrenz, gegen die die Konzerne antreten: Plattformbetreiber, die sie zu reinen Hardware-Anbietern ohne Kundenkontakt reduzieren wollen.

Es ist auffällig, dass die deutschen Autoproduzenten, diese Traditionalisten der Branche, gerade bei den so genannten Zukunftsthemen sehr aktiv kooperieren: Sie haben zusammen den Navigationsdienst Here aufgebaut und errichten ein gemeinsames Netz von Schnellladestationen für Elektroautos in Europa. Es mag sein, dass diese Reaktion auf die Attacke der Tech-Unternehmen spät kommt. Aber sie kommt.