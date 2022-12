von Thomas Steinmann Schon vor dem E-Scooter-Boom wurde Micro mit Rollern groß. Nun präsentieren die Schweizer ihr erstes Mini-Elektroauto

Das Abenteuer begann mit einem Unfall. Ein Modell des kleinen Elektroflitzers, das Merlin Ouboter 2016 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vorstellen wollte, fiel beim Transport aus China vom Gabelstapler – Totalschaden. Dennoch habe man damals entschieden, den Wagen zu zeigen, sagt er. Wenig später präsentierte Ouboters Schweizer Familienunternehmen Micro Mobility Systems sein Minifahrzeug auch beim Genfer Autosalon. Binnen Tagen wurden die angepeilten 500 Reservierungen erreicht. „Das war für uns der Point of no Return.“