von Stephen Stapczynski und Yongchang Chin Monatelang hat die EU um eine Lösung für zu hohe Gaspreise gerungen, jetzt einigte sie sich auf einen Gaspreisdeckel. Doch die Obergrenze könnte für die Region zum Problem werden

Die von der Europäischen Union beschlossene Deckelung der Erdgaspreise könnte die Versorgung der Staatengemeinschaft mit dem Energieträger beeinträchtigen und die Energiekrise verschärfen. Die EU-Länder einigten sich diese Woche auf eine Obergrenze für die Gaspreise und beendeten damit ein monatelanges politisches Hickhack um eine Intervention im Energiesektor. Dieser Mechanismus kann zwar dazu beitragen, extreme Preisschwankungen zu verhindern, er könnte jedoch auch dazu führen, dass nicht mehr genug Gas nach Europa geliefert wird, weil asiatische Länder höhere Preise bieten.

Eine Preisobergrenze ohne eine damit verbundene Begrenzung der Nachfrage könnte das europäische Gasversorgungsdefizit noch verschlimmern, weil der Anreiz zum Energiesparen entfalle, so Analysten von Goldman Sachs in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Dadurch könnte sich das weltweite Angebot im nächsten Jahr verknappen und schlimmstenfalls die Regierungen dazu zwingen, Gas zu rationieren.

Darüber hinaus werden die europäischen Importeure durch den Preisdeckel größere Schwierigkeiten haben, ihre Offerten für Flüssiggas deutlich zu erhöhen. Die Branche warnt, dass LNG-Ladungen nach Asien gehen werden, wenn die Preise dort höher sind als die Obergrenzen in Europa. Pekings Abkehr von der Null-Covid-Politik dürfte zu einem Anstieg der Energienachfrage aus China führen.

Energiewende Here Comes the Sun: Überholt die Solarenergie schon bald die Kohle? Die Energiekrise hat eine ungewollte Renaissance der Kohlekraft ausgelöst – die den Klimaschutz torpediert. Doch sie führt auch zu einem historischen Boom erneuerbarer Energien, wie eine Studie nun prognostiziert

Die LNG-Importeure aus Europa und Asien konkurrieren um Lieferungen derselben Exporteuren, z.B. um Gas aus den USA und Katar. Ein Vorteil der Obergrenze besteht darin, dass sie die Wahrscheinlichkeit ausufernder Bieterkämpfe – und Preisspitzen – für Spotlieferungen zwischen den beiden Regionen verringern könnte. Die asiatischen LNG-Preise orientieren sich stark an der Entwicklung in Europa, wobei die beiden Märkte im letzten Jahr eng miteinander verbunden waren, da Importeure aus beiden Region um das knappe Gut wetteiferten.

So funktioniert der Gaspreisdeckel

Der europäische Preisdeckel, der im Februar in Kraft treten soll, kann zurückgenommen werden, wenn es zu „negativen Auswirkungen“ kommt. Außerdem gilt die Obergrenze nicht für den außerbörslichen Handel, was zu einer starken Verlagerung von den Börsen auf weniger transparente Märkte führen könnte.

Die EU hat sich darauf geeinigt, die Erdgaspreise auf 180 Euro pro Megawattstunde zu begrenzen, was etwa 56 US-Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten entspricht. Damit das Instrument ausgelöst wird, müssen die Gaspreise drei Tage lang über der Obergrenze und auch bis zu einem gewissen Grad über den LNG-Preisen liegen. Wäre die Obergrenze zu Beginn dieses Jahres eingeführt worden, wäre sie im August und September an mehr als 40 Tagen angewandt worden.

Die asiatischen LNG-Preise lagen zwischen August und September etwa zwei Wochen lang über 56 US-Dollar pro Million Btu. Die Preisobergrenze wird von mehreren asiatischen LNG-Importeuren begrüßt, die nach Angaben von Händlern von den steigenden europäischen Preisen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine betroffen waren. Die Spotpreise in Asien schwankten in diesem Jahr zwischen 19 US-Dollar und einem Rekordwert von 85 US-Dollar und zwangen mehrere zahlungsunfähige Importeure, ihre Pläne zur Beschaffung von LNG zu stoppen.

© 2022 Bloomberg L.P.