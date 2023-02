von Victoria Robertz Die Deutsche Umwelthilfe hat erfolgreich gegen das Update sogenannter Thermofenster von Volkswagen geklagt. Millionen Autos könnten ein Fall für die Werkstatt sein, was teuer für die Hersteller wird. Wir beantworten die wichtigsten Fragen

Was sind „Thermofenster“ und warum spielen sie jetzt eine Rolle?

Thermofenster sind eine Abschalteinrichtung zur Manipulation von Abgaswerten. Bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius werden alle Abgase nach der ersten Verbrennung in den Motor zurückgeführt, gereinigt und die gesetzlichen Grenzwerte damit eingehalten. Liegt die Außentemperatur unter 15 Grad Celsius, wie die meiste Zeit des Jahres, wird die Reinigung automatisch gedrosselt. Es werden also mehr Schadstoffe freigesetzt.

Weil die Technik nur auf dem Prüfstand die Grenzwerte einhielt, musste Volkswagen seine Abschalteinrichtungen im Zuge des Diesel-Abgasskandals von 2015 aktualisieren. Der deutsche Autobauer erklärte den Einsatz bei niedrigen Temperaturen aber für notwendig, um den Motor vor Schäden zu schützen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ließ diese Begründung durchgehen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagte vor dem Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, das den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anrief.

Wie lautet das Urteil?

Der EuGH stellte klar, dass Thermofenster auch bei niedrigen Außentemperaturen aktiv sein müssen und ein Abschalten nur in Ausnahmesituationen zulässig sei. Das Verwaltungsgericht Schleswig erklärte die Aktualisierungen von VW jetzt deswegen für rechtswidrig. Die auch vom KBA wiederholte Begründung, der Motor könne beschädigt werden oder in Brand geraten, seien „Extremszenarien“, hieß es in der Urteilsbegründung. Außerdem könne der Hersteller den Motor besser ausstatten.

Das VG Schleswig ließ sowohl die Berufung von VW als auch die Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht zu. Damit kann das Verfahren direkt vor die letzte gerichtliche Instanz kommen. Auch das KBA könnte noch in Berufung gehen. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig, die Entscheidung aber wohl nur hinausgezögert. Der EuGH hatte bereits 2020 bei einem VW-Fall aus Frankreich geurteilt, dass Thermofenster illegale Abschalteinrichtungen seien.

Dieselskandal Dieselgate 2.0: Was stinkt denn da? Die Dieselaffäre ist nicht ausgestanden: Nun mehren sich Betrugsvorwürfe gegen das nächste Motorenmodell von VW. Der Konzern wehrt sich vehement – und schiebt alles auf die Profitgier spezialisierter Anwaltskanzleien

Für die DUH ist das Urteil ein zentrales Musterverfahren, um in ähnlichen Fällen gegen weitere Autobauer vorzugehen. Es seien bereits Klagen gegen 118 Freigabebescheide von Autos verschiedener Hersteller anhängig. Auch gegen VW laufen noch weitere Klagen.

Was bedeutet das Urteil für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Wird das Urteil rechtskräftig, müssen Millionen Dieselfahrzeuge nachgerüstet oder stillgelegt werden. Das bedeutet in erster Linie, dass das Temperaturfenster korrigiert werden muss, in dem der Abgasfilter funktioniert. Außerdem könnten hochwertigere Teile im Motor verbaut werden, um das Risiko eines Schadens bei niedrigeren Temperaturen auszuschließen. Die DUH fordert von VW die Übernahme der Kosten für eine solche Nachrüstung. Der Konzern lehnt das bisher ab und will die schriftliche Urteilsbegründung abwarten.

Auf jeden Fall steht Betroffenen aber Schadenersatz zu, weil die Manipulation zu Wertverlusten oder sogar Schäden führen kann. Rechtsexperten zufolge gibt es zwei Optionen: Entweder kann das Auto zurückgegeben und der Kaufpreis erstattet werden oder diejenigen, die ihr Auto behalten möchten, erhalten bis zu 20 Prozent des Kaufpreises. Da Gerichte sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf die Seite der Diesel-Fahrerinnen und -Fahrer gestellt haben, stehen die Erfolgschancen gut.

Autoindustrie Autos aus Vietnam: Wie Vinfast den Weltmarkt erobern will Der Selfmade-Milliardär Pham Nhat Vuong will mit E-Autos aus Vietnam den Weltmarkt erobern. Es könnte die Vollendung eines Märchens werden – doch mit dem Aufstieg häufen sich die Probleme

All das gilt auch, wenn Entschädigungsansprüche aus dem ersten Abgasskandal schon verjährt sind. „Die zivilrechtliche Verjährungsfrist in der Sache beginnt von vorn. Schließlich sind die betroffenen Fahrzeuge noch immer nicht frei von Mängeln“, erklärt Claus Goldenstein. Seine Kanzlei vertritt in diesem Zusammenhang mehr als 50.000 Verbraucherinnen und Verbraucher. Wer seine Rechtsansprüche nach Bekanntwerden des Abgasskandals also zunächst nicht geltend gemacht habe, bekomme jetzt eine zweite Chance.

Welche Modelle sind betroffen?

Das aktuelle Urteil bezieht sich auf das Software-Update für die VW-Modelle Golf und Touran der Abgasnorm Euro 5 mit Zwei-Liter-Dieselmotor. Allerdings ist in fast jedem Dieselmotor ein Thermofenster verbaut. Auffällig waren dabei bisher alle Dieselfahrzeuge der Abgasstufen Euro 5 und 6a+b der deutschen Marken BMW, Mercedes-Benz, VW, Audi und Porsche. Auch bei Opel und Volvo könnte die rechtswidrige Technik verbaut sein. Die DUH geht insgesamt von bis zu zehn Millionen betroffenen Autos in der EU aus.

Was bedeutet das Urteil für die Autoindustrie?

Wie die DUH bekräftigt, könnte das Urteil tatsächlich grundlegend sein und vergleichbare Entscheidungen in anderen Fällen zur Folge haben. Sämtliche Hersteller von Dieselfahrzeugen wären dann zum Nachbessern und womöglich zu Schadensersatzzahlungen gezwungen. Angesichts der Millionen betroffener Fahrzeuge dürften sich die Kosten im Milliardenbereich bewegen – und das in Zeiten, in denen große Investitionen in die Transformation zur Elektromobilität anstehen.