Zwei starke Frauen werden voraussichtlich Europa führen. Noch wird geschäumt, gefeixt und kritisiert – aber das Ergebnis wird gut sein. Die Kandidatenkür für die Posten des Kommissionspräsidenten und des Chefs der EZB war ein unwürdiges Geschacher, aber das waren solche Wahlen schon immer. Erstaunlich ist eher, wer darüber noch erstaunt ist.

Die Inszenierung eines Spitzenkandidaten während der Wahl wird dann absurd, wenn alle vorher wissen, dass er es nicht wird, weil er zu schwach ist. Und wenn die, die an ihm als erstes sägen, später über eine Hinterzimmerpolitik klagen. Schon immer gab es in Europa die historische Arithmetik und den Proporz der Länder, und diese Entscheidung ist ein Triumph der Länder, des deutsch-französischen Kerns.

Das alles mag unschön sein, aber wie schon Helmut Kohl sagte: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ Und rausgekommen ist: Zwei starke Frauen werden zwei Spitzenämter Europas bekleiden, umzingelt im Übrigen von zu vielen zweifelhaften Männern mit zu großem Ego. Ein Hinterzimmer kann also auch gute Entscheidungen hervorbringen.

Im Ausland wird von der Leyen gelobt

Ursula von der Leyen war als Verteidigungsministerin angeschlagen, nahezu gescheitert. Sie wollte ein System ändern, hat dabei übertrieben, zu wenig kontrolliert – bis das System zurückschlug. Davor aber, als Familienministerin und Arbeitsministerin, hat sie gute Arbeit geleistet. Sie ist charismatisch, liberal, durchsetzungsstark. Interessant ist, wie anders im Ausland ihre Wahl kommentiert wird, während die Deutschen – allen voran die trostlose SPD – sich über ihre eigene Kandidatin zerfleischen. „Frau von der Leyen verfügt über die für eine erfolgreiche Präsidentschaft erforderlichen Qualitäten“, urteilte etwa die „Financial Times“ in ihrem Leitartikel, „intelligent und energisch, sie ist perfekt mehrsprachig und in ganz Europa hoch angesehen“.

Die in meinen Augen wesentliche Entscheidung ist die Nominierung von Christine Lagarde zur Präsidentin der EZB, denn in dieser Position bestimmt sie maßgeblich, wie sich die Wirtschaft der Eurozone in den nächsten Jahren entwickeln wird. Hier wurde kritisiert, dass Lagarde keine Erfahrung als Notenbankerin habe, noch nicht mal Ökonomin sei. Durch ihre vielen Jahre an der Spitze des Internationalen Währungsfonds aber wird dieser scheinbaren Malus mehr als ausgeglichen. Sie ist übrigens die zweite Juristin, die eine Notenbank führen wird, Fed-Chef Jerome Powell hat ebenfalls Rechtswissenschaften studiert und hatte von Geldpolitik keine Ahnung, bevor er vor ein paar Jahren zur US-Notenbank kam.