von Stephanie Baker

Die Liste westlicher Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen, wird immer länger. Große Öl- und Energiekonzerne machten den Anfang, nun erfasst die Massenabwanderung immer mehr Branchen

Die Invasion in der Ukraine führt zu einem Massenexodus westlicher Unternehmen aus Russland. Dadurch werden drei Jahrzehnte Investitionen westlicher und anderer ausländischer Unternehmen in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 ausradiert. Die Liste der Unternehmen, die ihre Verbindungen abbrechen oder ihre Geschäftstätigkeit überprüfen, wird stündlich länger, da ausländische Regierungen ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen, den Luftraum für russische Flugzeuge sperren und einige Banken vom Swift-Überweisungssystem ausschließen. Einige Unternehmen sind zu dem Schluss gekommen, dass die Risiken - für ihren Ruf und ihre Finanzen - zu groß sind, um weiterzumachen. Geschäftsaktivitäten in Russland sind äußerst problematisch geworden.

Der Rubel stürzte am Montag um bis zu 30 Prozent ab, nachdem die USA Transaktionen mit der russischen Zentralbank verboten hatten, was deren Möglichkeiten beschneidet, ihre Devisenreserven in Höhe von 630 Mrd. Dollar zur Verteidigung der Währung einzusetzen.

Für einige Unternehmen bedeutet die Abkehr von Russland den Ausstieg aus jahrzehntelangen lukrativen, wenn auch mitunter problematischen Investitionen. Ausländische Energiekonzerne haben seit den 1990er-Jahren viel Geld in das Land gesteckt. Russlands größter ausländischer Investor BP ging mit seiner überraschenden Ankündigung am Sonntag voran, sich von seiner 20 prozentigen Beteiligung an dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Rosneft zu trennen - ein Schritt, der zu einer Abschreibung in Höhe von 25 Mrd. Dollar führen und die weltweite Öl- und Gasproduktion des Unternehmens um ein Drittel verringern könnte.

Die Beteiligung war das Ergebnis eines langwierigen Kampfes im Jahr 2012 um die Kontrolle über TNK-BP, ein Joint Venture zwischen dem Ölriesen und einer Gruppe von Milliardären. Nach Angaben von Personen, die mit der Situation vertraut sind, wägt der Konzern nun ab, ob er seinen Anteil an Rosneft verkaufen soll.

Krieg in der Ukraine Was die Sanktionen gegen die russische Zentralbank bedeuten Die westlichen Staaten sanktionieren nun auch die russische Zentralbank. Für die russische Wirtschaft ist das ein heftiger Schlag – vergleichbar mit dem Ausschluss aus dem Banken-Netzwerk Swift

Shell folgte am Montag. Unter Berufung auf Russlands sinnlosen Akt der militärischen Aggression" teilte das Unternehmen mit, es beende seine Partnerschaften mit dem staatlichen Gazprom-Konzern, einschließlich der Sachalin-II-Flüssiggasanlage und seiner Beteiligung am Nord-Stream-2-Pipelineprojekt, das Deutschland letzte Woche gestoppt hat. Beide Projekte haben einen Wert von etwa 3 Mrd. USD. Der britische Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng traf sich am Montag mit Shell-CEO Ben van Beurden, um über das Engagement des Unternehmens zu beraten, und begrüßte diesen Schritt.

"Shell hat die richtige Entscheidung getroffen", twitterte er. "Es gibt jetzt einen starken moralischen Imperativ für britische Unternehmen, Russland zu isolieren. Diese Invasion muss ein strategischer Fehlschlag für Putin werden."

Das größte norwegische Energieunternehmen Equinor ASA, das sich mehrheitlich in staatlichem Besitz befindet, kündigte ebenfalls an, sich aus seinen Joint Ventures in Russland im Wert von rund 1,2 Mrd. Dollar zurückzuziehen. "In der gegenwärtigen Situation betrachten wir unsere Position als unhaltbar", sagte CEO Anders Opedal. Damit sind Exxon Mobil und TotalEnergies die einzigen großen Energiekonzerne mit bedeutenden Ölfeldern in Russland.

Exxon betreibt Sakhalin-1 zusammen mit Rosneft sowie Unternehmen aus Japan und Indien, während TotalEnergies eine große Beteiligung an Novatek PJSC hält, dem größten unabhängigen Gasproduzenten Russlands. Patrick Pouyanne, CEO von TotalEnergies, sagte auf einer Konferenz am vergangenen Donnerstag, er sehe keine Auswirkungen der russischen Invasion auf die Aktivitäten des Unternehmens, da diese sehr weit von der Front entfernt seien. Aber der allgemeine Trend scheint in Richtung Rückzug zu gehen, zumindest im Moment. "Es würde mich nicht überraschen, wenn in nächster Zeit weitere Ausstiegsankündigungen kommen", so Allen Good, Sektorstratege bei Morningstar. "Ich bin mir aber nicht sicher, ob TotalEnergies demselben Druck ausgesetzt sein wird, da die Beziehungen zwischen Frankreich und Russland anders sind. Mittlerweile hat aber auch TotalEnergies bekannt gegeben, dass es in keine neuen Projekte in Russland investieren werde.

Ukraine-Krieg Hilft China Putin bei der Umgehung von westlichen Sanktionen? Offiziell ruft China zur friedlichen Konfliktlösung auf. Doch es verurteilt westliche Sanktionen und hat Russland auch in vergangenen Krisen mit staatlichen Darlehen unterstützt

Als die Sowjetunion zerfiel, sahen ausländische Unternehmen enorme Chancen - einen riesigen neuen Markt mit Millionen von Verbrauchern sowie Bodenschätzen und Erdöl - und drängten darauf, russische Firmen zu kaufen, zu verkaufen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Mit dem Einmarsch Russlands in die benachbarte Ukraine ist dieser Trend zum Stillstand gekommen. Der norwegische Staatsfonds, der größte der Welt, erklärte, er friere russische Vermögenswerte im Wert von etwa 2,8 Mrd. Dollar ein und werde bis zum 15. März einen Ausstiegsplan vorlegen.

Auch die großen Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen ziehen Bilanz und sehen sich möglicherweise mit enormen Konsequenzen konfrontiert. Baker McKenzie ist bisher eine der wenigen Anwaltskanzleien, die öffentlich erklärt hat, dass sie die Beziehungen zu mehreren russischen Kunden abbrechen wird, um den Sanktionen nachzukommen. Zu den Mandanten der Kanzlei mit Sitz in Chicago gehören das russische Finanzministerium und die zweitgrößte russische Bank VTB, die von den USA, Großbritannien und der Europäischen Union mit Sanktionen und dem Einfrieren von Vermögenswerten belegt wurde. Die Anwaltskanzlei erklärte am Montag, sie überprüfe ihre Aktivitäten in Russland.

"Wir äußern uns nicht zu den Details spezifischer Kundenbeziehungen, aber in einigen Fällen wird dies bedeuten, dass wir die Beziehungen komplett beenden", sagte ein Sprecher von Baker McKenzie.

Die Londoner Kanzlei Linklaters teilte in einer Erklärung mit, sie überprüfe "die gesamte russlandbezogene Arbeit der Kanzlei".

Londoner Kanzleien

Einige der größten Anwaltskanzleien in London - darunter Allen & Overy und Clifford Chance - beantworteten entweder keine Fragen zur Behandlung ihrer russischen Mandanten oder lehnten eine Stellungnahme ab. Londoner Gerichte sind seit langem ein Schlachtfeld für wohlhabende Russen, die Streitigkeiten über fehlgeschlagene Geschäftsabschlüsse und gescheiterte Ehen schlichten wollen. Britische Gerichte versprechen ein Rechtssystem, das selbst bei verdächtigen Geldern eine faire Anhörung im Falle von Streitigkeiten ermöglicht.

Andere Firmen sind in die Kritik geraten, weil sie sich nicht ganz aus dem Geschäft zurückgezogen haben. Der globale Managing Partner von McKinsey & Co., Bob Sternfels, verurteilte am Sonntag auf LinkedIn die russische Invasion in der Ukraine und erklärte, dass die Firma keine Geschäfte mehr mit staatlichen Stellen in Russland machen werde. Aber er zieht sich nicht zurück. Für einige innerhalb und außerhalb des Unternehmens reichte dieser Schritt nicht aus.

Der ranghöchste Manager des Beratungsunternehmens in der Ukraine forderte die Unternehmen auf, noch weiter zu gehen und, wo möglich, "Büros und Niederlassungen" in Russland zu schließen, wo McKinsey seit fast 30 Jahren tätig ist.

Andrej Caramitru, der laut seinem LinkedIn-Profil 16 Jahre lang Seniorpartner des Unternehmens war, kritisierte die Entscheidung McKinseys heftig. "Sie sollten sich schämen. Sie weigern sich, das McKinsey-Büro in Moskau zu schließen", schrieb Caramitru in einem an Sternfels gerichteten LinkedIn-Post. "Close it down! Now! Es ist Blutgeld, das an Ihren Händen klebt und Sie mit jedem Tag, an dem Sie es offen halten, beschmutzt."

Kolumne Ukraine Putins Krieg verändert Deutschlands Energiezukunft Auf dem deutschen Energiemarkt bleibt mittelfristig nichts, wie es war. Betroffen davon sind alle: der Staat, die Unternehmen, die Verbraucher

Der Druck auf andere Unternehmen mit Vertrieb und Joint Ventures in Russland wächst. Daimler Truck, einer der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, erklärte, sie werde ihre Geschäftsaktivitäten in Russland bis auf weiteres einstellen und möglicherweise die Beziehungen zu ihrem lokalen Joint-Venture-Partner Kamas PJSC überprüfen. Arbeitnehmervertreter erklärten, sie hielten es für angemessen", dass der weltgrößte Lkw-Hersteller auch seine Anteile an Kamas veräußert, so der Betriebsrat des Unternehmens in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.

Volvo Car und der Lkw-Hersteller Volvo kündigten ebenfalls an, dass sie Verkauf und Produktion in Russland einstellen werden. Harley-Davidson teilte in einer Erklärung mit, dass es seine Geschäfte in Russland eingestellt hat, das zusammen mit dem übrigen Europa und dem Nahen Osten im vergangenen Jahr 31 Prozent der Motorradverkäufe des Unternehmens ausmachte. Der in Milwaukee, Wisconsin, ansässige Hersteller weist die Verkäufe nach Russland nicht gesondert aus.

General Motors teilte mit, dass es die Lieferungen nach Russland unter Berufung auf "eine Reihe von externen Faktoren, einschließlich Problemen in der Lieferkette und anderen Angelegenheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen", einstellt. GM exportiert jährlich etwa 3000 Fahrzeuge aus den USA nach Russland. In Japan erklärten die meisten großen Automobilhersteller, dass sie ihre Geschäfte mit Russland unverändert fortsetzen würden, wobei Mitsubishi Motors jedoch mitteilte, dass man sich treffen werde, um das Risiko der Geschäftstätigkeit in Russland zu bewerten.

Die Aktienkurse anderer Hersteller, die sich nicht äußerten, stürzten ab. Der französische Automobilhersteller Renault fiel am Montag um bis zu 12 Prozent, weil er befürchtet, dass die Sanktionen sein Geschäft in Russland, seinem zweitgrößten Markt, beeinträchtigen werden. Das Unternehmen Awtowas, an dem Renault einen Anteil von 68 Prozent hält, stellt Fahrzeuge der Marke Lada her, die einen Anteil von etwa einem Fünftel am russischen Markt haben. Renault stellt auch Kaptur, Duster und andere Fahrzeuge in seinem eigenen Werk in Moskau her.

Der Autokonzern Ford teilte mit, er plane nicht, sich aus seinem Joint Venture mit Sollers zur Herstellung von Nutzfahrzeugen in Russland zurückzuziehen, zumindest noch nicht. "Unser derzeitiges Interesse gilt ganz der Sicherheit und dem Wohlergehen der Menschen in der Ukraine und der umliegenden Region", so Ford in einer Erklärung. "Wir werden nicht über die geschäftlichen Auswirkungen spekulieren."

Einige Unternehmen ziehen sich aus der Ukraine und nicht aus Russland zurück, da sie Bedenken wegen der Sicherheit im Zuge der Invasion haben. Coca-Cola teilte mit, dass sein europäischer Abfüllpartner, die Coca-Cola Hellenic Bottling Company, den Betrieb in der Ukraine sofort einstellt. Fragen zu Russland wurden nicht beantwortet. "Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität, und wir haben unsere Notfallpläne in Kraft gesetzt. Dazu gehören die Einstellung der Produktion in der Ukraine, die Schließung unseres Werks und die Aufforderung an unsere Kollegen im Land, zu Hause zu bleiben und die örtlichen Anweisungen zu befolgen", sagte eine Sprecherin von Coca-Cola.

Auch der Fußball reagiert

Der Weltfußballverband Fifa und die Europäische Fußballunion Uefa haben russische Mannschaften vom Spielbetrieb ausgeschlossen, was weit über die Wirtschaft hinaus Beachtung finden wird. "Ein Boykott eines der bekanntesten Produkte Russlands, des Wodkas, bahnt sich ebenfalls an: Mindestens drei US-Gouverneure haben angeordnet, dass in Russland hergestellte Spirituosen oder Markenprodukte aus den Geschäften entfernt werden. Eine der größten Alkoholketten in Neuseeland hat Tausende von Flaschen russischen Wodkas aus dem Sortiment genommen und die leeren Regale mit ukrainischen Flaggen gefüllt.

Mehr Artikel wie diesen finden Sie auf bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.