von Daniel Bakir Ein Ranking der Unternehmensberatung EY zeigt die Firmen mit dem höchsten Börsenwert. Vor allem Tech-Giganten aus den USA haben dank KI-Hype zuletzt enorm an Wert gewonnen. Aus Deutschland schaffen es nur zwei Konzerne in die Top-100

Das Ranking der wertvollsten börsennotierten Unternehmen wird seit Jahren von US-Konzernen dominiert. Nun verstärkt auch noch das Hype-Thema Künstliche Intelligenz deren Vorherrschaft. Laut einer aktuellen Auswertung der Unternehmensberatung EY haben insbesondere US-Techgiganten im ersten Halbjahr an Wert gewonnen.

Unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt befinden sich nun 23 Technologieunternehmen, vor einem halben Jahr waren es 19. Der Wert dieser Konzerne sei im ersten Halbjahr um 45 Prozent gestiegen, weit mehr als in jeder anderen Branche. „Der aktuelle KI-Boom zeigt es überdeutlich: Wieder einmal sind es in erster Linie US-Unternehmen, die an den Börsen von einem neuen Megatrend profitieren und an Bedeutung gewinnen“, sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung. In Summe sind die Top-100-Unternehmen aktuell 34 Billionen US-Dollar wert, davon entfallen 24 Billionen Dollar auf US-Konzerne.

62 von 100 Konzernen aus den USA

Insgesamt stammen 62 der teuersten 100 Börsenkonzerne aus den USA. Nur 19 Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Europa, von ihnen ist der französische Luxusgüterkonzern LVMH auf Rang 12 der wertvollste. Aus Deutschland schaffen SAP und Siemens die Rückkehr in die Top-100, vor einem halben Jahr hatten sie noch knapp außerhalb des Hunderter Clubs gelegen. Welche Unternehmen an der Spitze stehen, zeigt unsere Fotostrecke.