Kommt man in Amerika mit Unbekannten ins Gespräch, folgt unvermeidlich die Frage: Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich antworte dann oft ironisch: „Fake News.“ Die Unterhaltung gerät an diesem Punkt entweder ins Stocken (Trump-Anhänger) oder kommt richtig in Fahrt (Trump-Gegner).

Viele Amerikaner sind über den Mann im Weißen Haus mindestens so schockiert wie die Europäer. „Wir entschuldigen uns für unseren Präsidenten“, rief mir neulich im Restaurant ein Mann vom Nebentisch zu, als er mitbekam, dass ich aus Deutschland und Journalistin bin.

Dann war da noch die kultivierte Mittfünfzigerin aus New York, die mir auf einem Bootssteg auf der Halbinsel Cape Cod erklärte, dass Donald Trump vom Kreml aus gesteuert werde. Sie war überzeugt, dass der Präsident täglich telefonische Direktiven von Putin bekommt.

Verschwörungstheorien haben in den USA Konjunktur

Verschwörungstheorien haben in den USA Konjunktur – in Wahlkampfzeiten noch mehr als sonst. Im November finden die midterm elections statt, und die beiden Lager stehen sich so unversöhnlich wie sprachlos gegenüber. Ein Riss geht durch Familien und Nachbarschaften. Man rettet Freundschaften und Beziehungen, indem man das Thema meidet. Er sei sicher, dass viele seiner republikanischen Bekannten Trump gewählt hätten, erzählte mir ein Unternehmer aus Connecticut. Aber man rede nicht darüber. „Früher haben wir uns bei strittigen Fragen darauf geeinigt, dass wir nicht einer Meinung sind“, sagt er. „Heute geht nicht einmal mehr das.“

Für oder gegen Trump – diese Frage transzendiert selbst Klassengrenzen. Um auf der Insel Martha’s Vineyard bei Cape Cod dazuzugehören, kam es bisher vor allem darauf an, sich eine der schindelgedeckten Villen leisten zu können. Inzwischen ist die politische Verortung wichtiger. So klagt der Staranwalt Alan Dersho­witz darüber, dass er auf der Millionärsinsel geschnitten wird, seit er im Sender Fox die Ermittlungen gegen Trump kritisiert hat. „Man meidet mich und versucht, mich vom öffentlichen Leben auszuschließen“, schrieb Dershowitz in einem Zeitungsbeitrag – und zog einen überspannten Vergleich zur Kommunistenjagd der McCarthy-Ära in den 50er-Jahren.

Wie jede Wahl wird sich auch die Kongresswahl danach entscheiden, welche Seite ihre Anhänger stärker mobilisieren kann. In der Ära Trump heißt das konkret, dass derjenige siegen wird, der gegenüber dem politischen Gegner mehr Wut, Angst oder Abscheu schüren kann. Im Moment geben die Umfragen den Demokraten gute Chancen, zumindest das Repräsentantenhaus, wenn schon nicht den Senat zu holen. Denn die Empörung ihrer Basis über diesen Präsidenten ist riesig.

Aber die Umfragen haben sich schon einmal geirrt.