Ministerpräsident des Landes Brandenburg Dietmar Woidke, Olaf Scholz und Elon Musk nehmen an der Eröffnung der Tesla-Fabrik Berlin Brandenburg in Grünheide teil. Das auf 500.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegte Werk in Grünheide ist eine wichtige Säule der Zukunftsstrategie von Tesla

von Tina Kaiser und Manka Heise. Weitere Autoren: Christian Esser und Kristina Ratsch Politiker in Brandenburg hebelten womöglich das Landesumweltamt aus, um zusätzliches Wasser für den Ausbau der Tesla-Fabrik und andere Industrieansiedlungen zu beschaffen. Die Trinkwasserversorgung der lokalen Bevölkerung in einer der trockensten Regionen Deutschlands ist in Gefahr

Im März dieses Jahres entschied sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zu einem ungewöhnlichen Schritt. Der SPD-Politiker schrieb Tesla-Chef Elon Musk einen Brief. Der Text las sich wie ein Bittschreiben, der amerikanische Multimilliardär solle nicht das Interesse an Brandenburg verlieren. „Dear Mr. Musk“ begann der Brief, in dem der Ministerpräsident seine „Dankbarkeit“ für die E-Auto-Fabrik betonte, die Musk ein Jahr zuvor in Grünheide 30 Kilometer östlich von Berlin-Mitte eröffnet hatte und in der bereits 10.000 Menschen arbeiten. Seit einigen Monaten allerdings stockten die Ausbaupläne. Auch, weil Musk seine Gigafabrik in eine der trockensten Regionen Deutschlands gebaut hatte und der lokale Wasserversorger warnte: Für die geplanten weiteren Ausbaustufen sei schlicht kein Wasser da. Woidke aber versprach Musk, er und sein Kabinett seien „sehr engagiert“, die „Probleme für Sie vor dem Sommer zu lösen“.

Recherchen von Stern und RTL legen nun offen, mit welchen unorthodoxen Methoden Woidke und seine Regierung offenbar versucht haben, Wasser für den E-Autobauer und andere Industrieansiedlungen zu organisieren.