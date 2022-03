Unter diesen Flaggen fahren die meisten Handelsschiffe.

von Nina Jerzy

Die Lieblingsländer von Reedereien teilen sich während der Pandemie klar in Gewinner und Verlierer. Vor allem Steueroasen erleben einen Boom. In diesen Ländern sind die meisten Handelsschiffe gemeldet

Auch Großreedereien lieben Steueroasen. Eine geopolitisch günstige Lage tut dann ein übriges, um ein Land zum weltweiten Liebling für Ausflaggungen zu machen. Auch deutsche Transportunternehmen machen regen Gebrauch von der Möglichkeit, Containerschiffe oder Gastransporter in fremden Ländern registrieren zu lassen. Laut der Handelskonferenz der Vereinten Nationen, UNCTAD, fuhren zuletzt in der Bundesrepublik nur 198 der 2395 großen Handelsschiffe unter deutscher Flagge.

Unter diesen Flaggen fährt es sich günstig

Zwei Steuerparadiese aus Europa halten den Kontinent in den Top 10 der weltweit beliebtesten Länder für Ausflaggungen. Aber vor allem der europäische Handelsflotten-Champion schwächelt während der Pandemie gewaltig beziehungsweise meldet Schiffe lieber im Ausland an. Häfen in Asien, Afrika und Mittelamerika hingegen werden in der Neuordnung der globalen Handelsströme immer beliebter.