von Malte Mansholt Seit der Übernahme Neubesitzer Elon Musk Twitter in die schwarzen Zahlen sparen. Das erweist sich trotz Massenentlassungen als enorm schwierige Aufgabe. Doch Musk ist bei der Wahl der Mittel alles andere als zimperlich

Es ist eine gewaltige Herausforderung für den Neubesitzer: Schon bevor Elon Musk das Zepter übernahm, war der Konzern trotz Einnahmen jährlich etwa 5 Mrd. Euro in den Miesen. Weil der neue Chef seine 44 Mrd. Euro für die Übernahme teilweise als Schulden auf die Firma übertrug, muss der Konzern jetzt aber noch eine weitere Milliarde Plus machen – nur um die Zinsen tilgen zu können. Dazu soll er auch zu fragwürdigen Maßnahmen bereit sein.

Das berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf acht Quellen bei Twitter. Musk lasse sein Team demnach „Eintrag für Eintrag“ die Kosten des Unternehmens durchgehen, um weitere Sparmöglichkeiten zu entdecken. Dabei stünden selbst die Spesenabrechnungen einzelner Mitarbeiter auf dem Programm. Und genau dort soll Musk wohl fündig geworden sein.

Sparen um jeden Preis

Die vorherige Unternehmensführung soll im Laufe der letzten Monate Hunderttausende Dollar an Reisekosten angehäuft haben, die von der Spesenabteilung noch zu begleichen waren. Das habe Musk nun aber verhindert. Er weigere sich, für die nicht von ihm genehmigten Kosten aufzukommen, heißt es im Unternehmen. Den Reiseunternehmen, die ihre Leistung bereits erbracht hatten, verweigerte er demnach schlicht die Zahlung.

Kolumne Lars Vollmer Twitter unter Elon Musk: Game of Thrones oder Unternehmer-Masterclass? Seit der Twitter-Übernahme bricht eine Welle moralischer Empörung über Elon Musk herein. Er ist der Schurke in dieser Geschichte. Eine spannendere Geschichte gerät dabei in den Hintergrund: Twitter als Case-Study

Auch an anderen Stellen soll Musk vertraglich vereinbarte Zahlungen an Zulieferer blockiert haben. Insgesamt soll er sich geweigert haben, Rechnungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu zahlen. In der Belegschaft und bei den betroffenen Unternehmen soll das für Proteste gesorgt haben. Ob rechtliche Schritte eingeleitet wurden, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Selbstgemachte Geldprobleme

Dass Musk sparen muss, ist angesichts der finanziellen Situation des Konzerns zwar kaum von der Hand zu weisen. Einen Teil des Problems hat er aber selbst verursacht. Während der Konzern durch die Zinszahlungen erheblich gestiegene Kosten schultern muss, sanken die Einnahmen deutlich. Weil Werbekunden Musks deutlichem Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und einem Minimum an Moderation sehr skeptisch gegenüberstehen, haben viele von ihnen ihre Werbeschaltungen bei Twitter eingefroren, dem Konzern entgehen dadurch wichtige Einnahmen.

Gleichzeitig musste Musk seine vorschnelle Einführung eines Abo-Programms vorerst wieder zurücknehmen. Musk hatte geplant, die Verifikation einzelner Accounts durch ein Bezahlsystem zu ersetzen. Schon kurz nach Einführung zeigte sich aber dessen Anfälligkeit: Twitter wurde geradezu überschwemmt von Accounts, die sich als Firmen, Prominente oder sogar als Jesus ausgaben. Das Programm wurde zunächst beendet, um es zu überarbeiten.

Kommentar Kündigungswelle in der Techbranche Wie man sich von Mitarbeitern nicht trennen sollte Die Techbranche muss gerade schmerzhaft erfahren, was es heißt, Mitarbeitern zu kündigen. Geschickt gehen die Unternehmen dabei nicht vor, wie das Beispiel Twitter zeigt. Das rüde und unsensible Vorgehen könnte den Ruf der Branche auf Jahre schädigen





Twitter im Sparmodus

Musks Sparzwang belastet auch Twitter bereits spürbar. Nur eine Woche nach seinem Antritt hatte Musk die Hälfte der Mitarbeiter weltweit gekündigt. Indem er das Homeoffice beendete und die Mitarbeiter per Mail zur Wahl zwischen einem aktiven Bekenntnis zum Konzern oder der Kündigung zwang, hat er die Belegschaft noch weiter reduziert. Es gebe jetzt noch 2700 Angestellte, verkündete Musk nach Angaben von „The Verge“ in einem internen Meeting. Vor der Übernahme waren es noch fast 7500.

Die Ausfälle sind teilweise auch auf Twitter selbst spürbar. Nutzer berichten von einer Zunahme an Beleidigungen und problematischen Tweets. Das liegt sicher nicht nur an Musks erklärtem Ziel von mehr Meinungsfreiheit, sondern auch an einer deutlich reduzierten Zahl von Moderatoren. Auch eine Zunahme an kopiergeschütztem Material wird beobachtet. So hatten Nutzer begonnen, ganze Serien und Filme auf die Plattform zu laden. Diese wurden entweder gar nicht oder erst nach langer Zeit wieder entfernt.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von stern.de. Für Sie als Leser von Capital.de wird er bis zum 2.12.2022 hier aufrufbar sein. Danach finden Sie ihn auf www.stern.de