Energieversorgung Gas aus Russland: So will sich Europa jetzt unabhängig machen

Die EU plant, sich so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas zu machen - erst recht nach Russlands Drohung, Lieferungen zu stoppen. Doch die Alternativen neuer Energiequellen sind begrenzt, und die Rohstoffpreise explodieren weiter

Europa sucht eilig nach Alternativen zu russischem Gas, was umso dringlicher ist, nachdem Moskau damit gedroht hat, die Lieferungen aus der wichtigen Pipeline Nord Stream 1 zu unterbrechen. Derweil explodieren die Rohstoffpreise unter anderem für Öl, Nickel und Weizen weiter.

Die Europäische Union geht davon aus, dass sie ihren Importbedarf aus Russland innerhalb eines Jahres um etwa zwei Drittel senken kann, indem sie neue Lieferquellen erschließt, die Energieeffizienz steigert und mehr erneuerbare Energien einsetzt. „Es ist Zeit, dass wir unsere Schwachstellen angehen und bei der Wahl unserer Energie schnell unabhängiger werden“, sagte EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Doch dieser Plan wird nicht einfach sein.

Europa hat im vergangenen Jahr mehr als 150 Milliarden Kubikmeter russisches Gas gekauft - etwa ein Drittel ihres Bedarfs - und es wird eine schwierige Aufgabe sein, den Großteil dieser Menge kurzfristig zu ersetzen. Obwohl russisches Gas noch fließt, sind die europäischen Preise in die Höhe geschnellt und liegen bei etwa 400 Dollar pro Barrel Öl. Ein Blick auf die europäischen Alternativen zu russischem Gas:

Versorgung über andere Pipelines

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur könnten die Produktion und Einfuhr in der EU über Pipelines aus Ländern wie Norwegen und Aserbaidschan im nächsten Jahr um bis zu 10 Milliarden Kubikmeter steigen. Schon eingepreist in die Summe sind Ausfälle wegen Wartungsarbeiten im Sommer in der Nordsee. Außerdem haben die europäischen Produzenten für dieses Jahr einige Inbetriebnahmen geplant, und die norwegische Melkoya-Anlage soll im Mai wieder in Betrieb gehen.

Die europäischen Fördermengen können jedoch nur bis zu einem gewissen Grad gesteigert werden. Norwegische Beamte haben erklärt, dass das Land bereits nahe an der Kapazitätsgrenze pumpt, während gleichzeitig die britischen Felder nach einem Produktionsanstieg in der zweiten Hälfte des letzten Jahres überlastet sind.

Auch Algerien würde mehr liefern

Aserbaidschan will seine Lieferungen nach Europa in diesem Jahr um etwa 11 Prozent auf 9,1 Milliarden Kubikmeter und 2023 auf 11 Milliarden Kubikmeter steigern, so ein Beamter des Energieministeriums gegenüber der Asia Times. Spanien hat erklärt, dass Algerien ebenfalls bereit ist, bei Bedarf mehr Gas zu liefern, und der spanische Gasnetzbetreiber erklärte, dass er mit Algerien an der geplanten Erweiterung der Kapazität der Medgaz-Pipeline von 8 Milliarden auf 10,7 Milliarden Kubikmeter pro Jahr arbeitet.

Diese Pläne könnten dadurch in Frage gestellt werden, dass der Großteil der aserbaidschanischen Exporte bereits an langfristige Verträge mit Abnehmern gebunden ist. Algerien verbrennt heute mehr Gas als es exportiert, nachdem die Inlandsnachfrage in den letzten zehn Jahren boomte, und was übrig bleibt, ist hauptsächlich in langfristigen Verträgen gebunden, die vor Jahren unterzeichnet wurden.

Hoffnung LNG

Der IEA zufolge hat die EU angesichts ihrer freien Regasifizierungskapazitäten (Umwandlung von Flüssiggas zurück in Erdgas) ein größeres Potenzial für die Steigerung von Flüssiggasimporten, und die EU sagte, dass bis zu 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr aus neuen LNG-Quellen stammen werden. Aus Regionen wie den USA, dem Nahen Osten und Nordafrika kommen bereits Lieferungen.

Katar hat auch erklärt, dass es den Anfragen der EU nach zusätzlichen Lieferungen nachkommen will und dass etwa 10 bis 15 Prozent seiner LNG-Verträge - die meisten davon mit asiatischen Ländern - anderweitig genutzt werden können.

Problem: Langfristige Verträge

Die meisten katarischen Exporte sind jedoch bereits in langfristigen Verträgen festgelegt, und eine Umleitung der Verkäufe würde bedeuten, dass die EU-Importeure eine Vereinbarung mit den vertraglich gebundenen Käufern treffen müssten, die die Ladungen möglicherweise für sich behalten wollen. Die Suche nach mehr LNG bedeutet, dass die EU um die Ladungen mit anderen Regionen, einschließlich Asien, konkurrieren muss, doch die Lieferungen gehen an den Markt mit den höchsten Preisen.

Hinzu kommt, dass die USA seit Anfang des Jahres der wichtigste LNG-Lieferant für Europa sind und ihre Exportanlagen auf Hochtouren laufen. Die Kapazitätserweiterungen in den USA werden auch keine unmittelbare Versorgungslücke schließen.

„Für europäische Länder, die Alternativen zu russischem Gas suchen, sind die USA ein offensichtlicher Ort, um Lieferanten zu finden“, so das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie Ltd. in einer Mitteilung. Aber es wird erst in einigen Jahren einen „signifikanten Beitrag“ leisten, so das Unternehmen.

