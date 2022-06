Deutschland will 54 gepanzerte Truppentransporter vom Typ M113 mit Bewaffnung an die Ukraine liefern. Die Systeme stammen den Angaben zufolge aus Dänemark, die Umrüstung wird durch Deutschland finanziert. Schon in der Ukraine sind demnach 30 gepanzerte Fahrzeuge sowie insgesamt 178 Lkw, Kleinbusse und Geländewagen. Die Versorgung mit Diesel und Benzin erfolge laufend. Deutschland hat zudem zehn Tonnen AdBlue geliefert. Dieses Abgasreinigungsmittel für moderne Dieselfahrzeuge war zuletzt teils um das Fünffache teurer geworden. Deutschland will außerdem 80 Toyota Pick-up-Trucks sowie weitere Lkw und gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine schicken.