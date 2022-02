Wie nach 1989 und 2001 wird es bei diesem Krieg nun ein Davor und ein Danach geben. Die Ukraine scheint verloren – aber auch Europa wurde mit seinen Werten überrannt. Es ist zwar geeint, aber wehrlos

Der Satz, dass Krieg in Europa herrscht, hört sich noch immer unvorstellbar an, surreal. Ein groß angelegter Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine war zwar ein Szenario. Am Ende, so hat der Westen gehofft, würde Wladimir Putin einen solchen Krieg aber nicht starten.

Er hat es getan, lange vorbereitet und dennoch aus einem Nichts heraus, mit der erfundenen Bedrohung eines „Genozids“. Die Ukraine ist nun allein und scheint verloren, weil unsere Solidarität, die wir dem Land im Stakkato versichern, ebenfalls hilflos und ohne Folgen ist. Und keine Bomben und Panzer aufhält.

Die Autokolonnen, die sich aus Kiew wälzen, die Menschen, die fliehen, die Kinder, die seit Donnerstag in Kellern um ihr Leben fürchten, sind herzzerreißend. Hier wurde ein friedliches, souveränes Land angegriffen, das aus Moskaus Sicht in der Form nicht existieren darf, das ein Fehler der Geschichte war. Die Ukraine zählt zu dem Gebiet, das Historiker wie Timothy Snyder „Bloodlands“ nennen. Wir dachten, wir lesen darüber nur noch in Geschichtsbüchern. Nun ist es atemlose Gegenwart. Und ungewisse Zukunft.

Angriff auf die Sicherheitsordnung Europas

Wie nach dem 9. November 1989 und dem 11. September 2001 wird es ein Davor und ein Danach geben. Denn die Idee, dass man Putin die Ukraine überlässt und danach weiter macht wie bisher, ist schwer vorstellbar. So nach dem Motto: Okay, jetzt hat er den Puffer gen Westen, lass nach vorne schauen. Es wird komplizierter. Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Angriff auf die Sicherheitsordnung Europas, wie sie nach 1990 errichtet wurde – und gegen das, was unsere Demokratien ausmacht. Sie widerspricht allen Lehren, die Europa nach 1945 gezogen hatte, und den Grundpfeilern, auf denen wir die Europäische Union errichtet haben.

Unsere Antwort war bisher nur rhetorisch stark, in der Substanz schwach, weil auch wir überrannt wurden. Nicht wie die Ukraine, mit Panzern und Kampffliegern, sondern mit einer neuen Denkweise. „Das Projekt einer regelbasierten und wertegebunden Weltordnung ist vorbei“, sagte mir der Politologe Herfried Münkler im Podcast „Die Stunde Null“. „Ich glaube, dass sich in den letzten Tagen die politischen Konzeptionen so fundamental verändert haben, dass in geopolitischer und strategischer Hinsicht letzten Endes kein Stein mehr festsitzt, wo er war.“

Folgende Gedanken: