Autos? Mode? Fehlanzeige. Wenn es um die Marken geht, über die junge Menschen in Deutschland am häufigsten sprechen, ist ein Trend klar zu erkennen. Das Marktforschungsinstitut Yougov wollte wissen, welche Marken bei Verbrauchern zwischen 18 und 34 Jahren besonders präsent sind. Dazu wurden auf Basis des Yougov Brand Index zwei Fragen ausgewertet: „Haben Sie in den letzten zwei Wochen etwas Positives durch Werbung, News oder Mundpropaganda über diese Marke gehört?“ und „Über welche der folgenden Marken haben Sie in den vergangenen zwei Wochen mit Ihrer Familie oder Freunden gesprochen?“

Diese zehn Marken sind für junge Menschen allgegenwärtig: