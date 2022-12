von Kurt Wagner, Davey Alba und Vlad Savov Eigentlich will Twitter unter seinem neuen Eigentümer Elon Musk der Hort der Meinungsfreiheit sein. Doch der Multimilliardär sperrte jetzt die Konten einiger Journalisten, die über ihn berichten. Sie sollen seine Sicherheit gefährdet haben

Twitter hat die Konten mehrerer prominenter Journalisten gesperrt, die über seinen Eigentümer Elon Musk berichten. Der Milliardär behauptet, die Reporter gefährdeten durch ihre Berichterstattung seine Familie. Am Donnerstagabend wurden Reporter von Publikationen wie der Washington Post, der New York Times, Mashable und CNN als blockiert aufgeführt. Ihre Tweets waren nicht mehr sichtbar. Musk erklärte, die Betroffenen hätten Echtzeit-Standortdaten gepostet. Diese Informationen seien „quasi Koordinaten für ein Attentat“.

„Ich wurde nicht vorgewarnt. Ich habe weder eine E-Mail noch eine Mitteilung des Unternehmens über den Grund für die Sperrung erhalten“, twitterte Ryan Mac von der New York Times über ein neues Konto, das inzwischen ebenfalls suspendiert wurde.“Ich berichte über Twitter, Elon Musk und seine Unternehmen. Und das werde ich auch weiterhin tun“, erklärte er in dem nun nicht mehr sichtbaren Tweet.

Musk startete unter seinen Twitter-Followern eine Umfrage, wann er die Suspendierungen aufheben sollte. Die Abstimmung ergab, dass er sie wieder aufheben sollte. Daraufhin startete Musk eine neue Umfrage mit weniger Optionen, bei der die Abstimmung wieder in Richtung Aufhebung tendierte. Die Standard-Sperrfrist für die Weitergabe von persönlichen Informationen – auch bekannt als Doxxing - beträgt laut Musk sieben Tage.

Kommentar Twitter-Eigner Vom Star-Unternehmer zum Internet-Troll: Der Absturz des Elon Musk Der reichste Mann der Welt verschwindet immer mehr in einer Welt der Verschwörungstheorien und Internet-Trolle. Das wird auch für Elon Musks andere Unternehmen zum Problem

„Wenn du doxxst, wirst du suspendiert, Ende der Diskussion“, sagte Musk in einer von Journalisten veranstalteten Twitter Spaces-Sitzung kurz nach seiner ersten Umfrage. Zu den Teilnehmern der Spaces-Audio-Sitzung gehörte auch Drew Harwell von der Washington Post, der neben anderen gesperrten Reportern trotzdem an der Live-Audio-Veranstaltung des Netzwerks teilnehmen konnte.

Twitter hatte zuvor den Feed des konkurrierenden sozialen Netzwerks Mastodon abgeschaltet, das auf seiner Twitter-Seite einen Link zu einem Mastodon-Konto gepostet hatte, das öffentlich verfügbare Flugdaten verwendet, um Musks Privatjet zu verfolgen.

„Dies ist Management als düstere Performance-Kunst“

Musk argumentiert, Hinweise oder Links auf Quellen, die den Standort seines Jets verraten könnten, seien gleichbedeutend mit der Veröffentlichung seines Echtzeit-Standorts. Am Mittwoch sperrte Twitter mehrere Profile, die Standorte von Privatjets verfolgen, darunter auch den von Musks Maschine.

Der Twitter-Eigentümer, der unter dem Banner der absoluten freien Meinungsäußerung und der Abschaffung der Zensur angetreten war, twitterte, dass „Doxxing-Regeln für ‚Journalisten‘ wie für alle anderen gelten“. Die beanstandeten Twitter-Profile hätten seine Familie gefährdet.

„Dies ist Management als düstere Performance-Kunst“, schrieb Paul Barrett, stellvertretender Direktor des NYU Stern Center for Business and Human Rights, in einer E-Mail. „Das Einzige, wofür wir alle Musk danken können, ist, dass er Tag für Tag demonstriert, wie gefährlich (und selbstzerstörerisch) es ist, wenn so viel Unternehmensmacht in den Händen einiger weniger Silicon-Valley-Mogule konzentriert ist.“

Kolumne Lars Vollmer Twitter unter Elon Musk: Game of Thrones oder Unternehmer-Masterclass? Seit der Twitter-Übernahme bricht eine Welle moralischer Empörung über Elon Musk herein. Er ist der Schurke in dieser Geschichte. Eine spannendere Geschichte gerät dabei in den Hintergrund: Twitter als Case-Study

Der Nachrichtensender CNN, dessen Reporterin ebenfalls gesperrt wurde, reagierte (auf Twitter) mit den Worten: „Die impulsive und ungerechtfertigte Suspendierung einer Reihe von Reportern, darunter Donie O’Sullivan von CNN, ist beunruhigend, aber nicht überraschend. Die zunehmende Instabilität und Volatilität von Twitter sollte für jeden, der die Plattform nutzt, Anlass zu großer Sorge sein. Wir haben Twitter um eine Erklärung gebeten und werden unsere Beziehung auf der Grundlage dieser Antwort neu bewerten.“

Eine E-Mail an Twitter mit der Bitte um Stellungnahme zu den Suspendierungen der Journalisten wurde nicht sofort beantwortet.

