von Jef Feeley, Kurt Wagner und Ed Hammond Elon Musk kann den 44 Mrd.Dollar schweren Twitter-Deal nicht einfach beerdigen. Vor einem Gericht in Delaware wird der Übernahmepoker in die nächste Runde gehen – und die Richter haben bisher äußerst selten Argumente für den Abbruch eines Deals gelten lassen

Auch wenn sich Elon Musk nun entschieden hat, Twitter nicht zu kaufen, kann er nicht so einfach von dem 44 Mrd. Dollar Vertrag zurücktreten. Der milliardenschwere Tesla-Mitbegründer wird sich vor einem Gericht in Delaware rechtfertigen müssen. Dabei wird es um seine Behauptung gehen, dass Twitter seinen Part in der im April abgeschlossenen Fusionsvereinbarung nicht eingehalten habe. Wenn man sich an der Vergangenheit orientiert, wird das keine leichte Übung sein.

Twitter-Chairman Bret Taylor kündigte am Freitag an, dass die Social-Media-Plattform vor dem Delaware Court of Chancery kämpfen wird, um Musk zur Einhaltung der Vereinbarung zu zwingen. Die Anwälte des Unternehmens wollen schnell handeln. Eine Klage könnte bereits Anfang dieser Woche eingereicht werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg erklärten.

Sollte der Richter gegen Musk entscheiden, könnte er gezwungen werden, den Twitter-Aktionären 54,20 Dollar pro Aktie zu zahlen, wie er es in der am 25. April bekannt gegebenen Vereinbarung versprochen hatte. Bei einer Entscheidung zu seinen Gunsten würde Musk davonkommen, obwohl er wahrscheinlich eine Ablösesumme zahlen müsste, die auf 1 Mrd. Dollar festgesetzt worden war. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich beide Seiten auf einen Vergleich einigen, bei dem Musk die Akquisition doch noch tätigt, möglicherweise zu einem niedrigeren Preis.

Der Richter in diesem Fall wird die dicht formulierten Feinheiten des 73-seitigen Kaufvertrags genau unter die Lupe nehmen. Nur äußerst selten hat sich das Gericht in der Vergangenheit auf die Seite derjenigen gestellt, die wie Musk versuchen, sich aus Übernahmeverpflichtungen herauszuwinden.

Musks Argumentation konzentriert sich auf automatisierte Benutzerkonten, sogenannte Bots, und darauf, wie Twitter diese erfasst. Er behauptet, dass es auf der Social-Media-Plattform von Spam-Bots nur so wimmelt, und bestreitet die Behauptung Twitters, dass diese weniger als fünf Prozent der Gesamtnutzer ausmachten. Musk erklärte in seinem am Freitag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Antrag, dass Twitters Versäumnis, Angaben über die Anzahl der Bots zu machen, eine „wesentliche nachteilige Auswirkung auf das Unternehmen“ (MAE) darstelle. Ein Richter muss entscheiden, ob ein solches Versäumnis vorliegt und ob es die Kündigung Musks rechtfertigt.

Der Rechtswissenschaftler Larry Hamermesh von der University of Pennsylvania, der sich auf gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten in Delaware spezialisiert hat, beschreibt einen MAE als eine unerwartete, grundlegende und dauerhafte „negative Entwicklung – sozusagen ein Loch in der Transaktion, das nicht behoben werden kann“.

Bislang haben die Richter in Delaware nur in einem Fall entschieden, dass ein eindeutiger MAE vorgelegen habe: beim Übernahmeangebot von Fresenius in Höhe von 4,3 Mrd. Dollar für den konkurrierenden Arzneimittelhersteller Akorn im Jahr 2018. Ein Richter segnete Fresenius' Entscheidung ab, aus dem Geschäft auszusteigen. Das Gericht stellte fest, dass die Führungskräfte von Akorn eine Reihe von Problemen verschwiegen hatten, die Zweifel an der Gültigkeit der Daten, die die Zulassung einiger Medikamente belegen, und an der Rentabilität des Unternehmens aufkommen ließen.

Musk in Zugzwang

Das heißt, wenn der Richter zu dem Schluss kommt, dass Musks Beschwerden über die Bots-Daten nicht das Niveau eines MAE erreichen, kann die Plattform verlangen, den Vollzug der Übernahme durch Musk zu erzwingen.

Musks Entscheidung, den Vertrag zu unterzeichnen, ohne eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, könnte sich nun nachteilig für ihn auswirken, sagte Robert Profusek, Leiter der Abteilung für Fusionen und Übernahmen bei der Anwaltskanzlei Jones Day. „Das Argument seiner Anwälte, dass man keine Sorgfaltsprüfung durchführt und die Dinge später prüft, ist einfach nicht die Art und Weise, wie die Dinge bei großen Fusionen und Übernahmen ablaufen, und würde, wenn es akzeptiert wird, den Aktionären schaden“, sagte er in einem Interview.

Porträt Tech-Ikone Elon Musk: Ist er irre oder genial? SpaceX, Tesla und jetzt Twitter: Der Unternehmer Elon Musk sieht das Leben als Spiel, als Mission. Das hat ihn zum reichsten Mann der Welt gemacht. Ein Versuch, das Phänomen Elon Musk zu erklären

Die Richter am Delaware Chancery Court sind dafür bekannt, dass sie das mit Sachverstand auslegen, was für den Laien wie ein Labyrinth aus juristischem Fachjargon aussehen und klingen mag, um die Rechte und Pflichten beider Seiten in einer Fusions- und Übernahmevereinbarung zu definieren.

In der Twitter-Vereinbarung sind die Führungskräfte der Plattform verpflichtet, Musk unverzüglich „alle Informationen über das Geschäft, den Besitz und das Personal des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zur Verfügung zu stellen, die vernünftigerweise angefordert werden können“. Musk behauptet, die Geschäftsführung sei diesen Pflichten im Zusammenhang mit den Details zu Spam- und Bot-Konten nicht nachgekommen.

Twitter teilte mit, es habe umfangreiche Daten über seine Nutzerbasis zur Verfügung gestellt. Führungskräfte erklärten am Donnerstag gegenüber den Medien, dass das Unternehmen jedes Quartal Tausende von Konten manuell überprüft, um den Anteil von fünf Prozent Spam-Bots zu ermitteln. Die tatsächliche Zahl liege weit unter dem in den Berichten angegebenen Schwellenwert. Das Unternehmen verwendet interne Daten, wie z.B. die Überprüfung von Telefonnummern oder Internetprotokolladressen, d.h. der eindeutigen Zeichenfolge, die mit einem Computer oder einem anderen Gerät verbunden ist, um festzustellen, ob ein Konto von einem Menschen geführt wird.

Die Vereinbarung definiert einen „wesentlichen nachteiligen Effekt für das Unternehmen“ als „jede Änderung, jedes Ereignis, jede Auswirkung oder jeder Umstand, der einzeln oder insgesamt zu einem wesentlichen nachteiligen Effekt auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage oder das Betriebsergebnis des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften geführt hat oder von dem vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er dazu führt“.

Alexander Tamas Geheimnisvoller deutscher Tech-Investor hilft Musk bei Twitter Alexander Tamas ist hierzulande kaum bekannt – der Investor hält sich lieber im Hintergrund. In Elon Musks Twitter-Übernahmeplänen spielt er jedoch eine wichtige Rolle: Tamas ist der drittgrößte externe Geldgeber

Vermutlich wird es zu einer außergerichtlichen Einigung zwischen den Parteien kommen. Musks Versuch, den Stecker zu ziehen, ist wohl nichts weiter als ein Verhandlungstrick, sagte der pensionierte Professor Charles Elson von der University of Delaware, ehemaliger Leiter des Weinberg Center for Corporate Governance der Schule. „Es handelt sich hier nicht um eine wesentliche nachteilige Änderung“, so Elson. „Das ist nur eine Verhandlungsposition. Er weiß, dass die Gerichte in Delaware äußerst zurückhaltend sind, wenn es darum geht, so etwas in diesen Deals anzuerkennen.“

Um seinen Fall voranzutreiben, hat Twitter das juristische Schwergewicht Wachtell, Lipton, Rosen & Katz angeheuert, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das Social-Media-Unternehmen will die Klage Anfang dieser Woche einreichen, so die Personen, die nicht genannt werden wollten. Durch die Beauftragung von Wachtell erhält das Unternehmen Zugang zu Anwälten wie Bill Savitt und Leo Strine, der als Kanzler des Delaware Chancery Court tätig war.

Musk hat die Kanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan hinzugezogen. Die Kanzlei leitete seine erfolgreiche Verteidigung gegen eine Verleumdungsklage im Jahr 2019 und vertritt ihn im Rahmen eines laufenden Aktionärsverfahrens wegen seines gescheiterten Versuchs, Tesla im Jahr 2018 von der Börse zu nehmen.

Schlechte Stimmung bei den Twitter-Mitarbeitern

Wie auch immer das juristische Gerangel ausgeht, die Stimmung unter vielen Twitter-Mitarbeitern in San Francisco ist gedrückt, wie Beschäftigte des Unternehmens oder dem Unternehmen nahestehende Personen gegenüber Bloomberg erklärten. Inmitten der Ungewissheit über einen möglichen Verkauf beklagten mehrere Mitarbeiter, was sie als Mangel an Führung und Visionen von der Unternehmensspitze unter Führung von CEO Parag Agrawal betrachten, sagten die Personen, die um Anonymität bei der Diskussion interner Angelegenheiten baten.

Twitter-Unternehmenszentrale in San Francisco: Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist schlecht © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jed Jacobsohn

Für viele Twitter-Mitarbeiter ist keines der beiden wahrscheinlichen Ergebnisse akzeptabel. Setzt sich Twitter vor Gericht durch, wird das Unternehmen von einem unberechenbaren und starrsinnigen Eigentümer geführt, während es weiterhin darum kämpft, die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. Sollte es Musk gelingen, den Vertrag zu kippen, werden die Twitter-Aktien wahrscheinlich abstürzen, und die Mitarbeiter, die durch Musks monatelange öffentliche Kritik an der Website bereits verunsichert sind, werden einen weiteren emotionalen Tiefschlag erleiden.

Mehrere Mitarbeiter haben das Unternehmen verlassen oder wollen kündigen, weil sie nicht mehr für Musk arbeiten wollen, heißt es. Für einige stand der Entschluss, das Unternehmen zu verlassen, nach einer Fragestunde im Juni fest, bei der der verspätet erschienene Musk den Mitarbeitern sagte, dass nur „außergewöhnliche“ Mitarbeiter weiterhin von zu Hause aus arbeiten dürften.

Mehr Geschichten wie diese finden Sie auf bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.