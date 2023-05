Spoutible

Spoutible will die früheren Reize von Twitter wiederbeleben – also einen Ort schaffen, an dem vielfältige Menschen ihre Gedanken teilen. Auch optisch erinnert Spoutible stark an sein Vorbild, und ist anders als Bluesky und Mastodon eine zentrale Plattform. So finden Begegnungen zwischen Usern aller Art statt, was dem Anspruch der Plattform entspricht. Spoutible versteht sich als inklusive und explizit positive Gemeinschaft. Der Diskurs soll radikal konstruktiv sein, und Spoutible setzt hierfür auch auf Content-Moderation. Bislang kommt dies laut Nutzerumfragen gut an. Fraglich bleibt aber, ob die Moderation auch einem potenziellen Nutzerwachstum standhalten kann.

Mehr