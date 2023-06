Ron DeSantis spricht bei einer Kundgebung in Salix im US-Bundesstaat Iowa. Seine Frau Casey steht neben ihm

Trump, DeSantis oder Biden – wessen Kriegskasse ist am besten gefüllt?

von Marc Etzold Die Präsidentschaftskandidaten sammeln Millionen ein. Trump-Herausforderer Ron DeSantis startet unerwartet gut – auch mit Hilfe von externen Unterstützergruppen. Doch die entpuppen sich als Gefahr für die Demokratie

Wenn Ron DeSantis auf die Zahlen schaut, dürfte der Gouverneur von Florida eine gewisse Genugtuung empfinden. Nicht so sehr bei seinen Umfragewerten, da liegt der Republikaner hinter Donald Trump auf Platz zwei. Finanziell aber läuft es gut für den 44-Jährigen, manche würden gar sagen: hervorragend.

In den ersten 24 Stunden nach der Ankündigung für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren, konnte DeSantis nach eigenen Angaben 8,2 Mio. US-Dollar Spendengelder einsammeln. Trump erhielt in den ersten zwei Wochen nach Kampagnenbeginn im vergangenen November lediglich 4,1 Mio. Dollar. Die Hälfte des Betrages in einem viel längeren Zeitraum – das ist nicht nur eine ziemliche Schmach für Trump, sondern auch ein Vertrauensvorschuss für DeSantis.