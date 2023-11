von Verena Hölzl Der Krieg hat ganz Israel im Griff – auch wenn die Kämpfe vor allem im Gazastreifen toben. Hunderttausende sind eingezogen worden oder haben das Land verlassen. Ihre Arbeitgeber fragen sich, wie es nun weitergehen soll

„In der Armee“, sagt Aviv Antebi und deutet auf einen leeren Schreibtisch in seinen Büros. Dann auf den nächsten: „Auch in der Armee.“ Dann der dritte leere Arbeitsplatz: „Auch in der Armee.“ Der 45-Jährige mit Glatze und aufgeknöpftem Hemd seufzt. In den verwaisten Räumen liegen ausgedruckte Excel-Tabellen neben offenen Kisten mit Halbleitern und Kabeln – ganz so, als würde gleich am nächsten Tag daran weitergearbeitet werden. Doch seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober ist nichts mehr, wie es einmal war – in Israel nicht und auch nicht hier in seiner Firma, in einer Satellitenstadt nahe Tel Aviv.