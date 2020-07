Ausgerechnet Italien und Spanien wurden massiv von der Corona-Krise getroffen – und brauchen nun hände­­ringend Touristen, um den Niedergang ihrer angeschlagenen Wirtschaft zu stoppen. In der Ausgabe 07/2020 hat Capital beide Länder in einer Doppelanalyse verglichen. Den Artikel zu Italien finden Sie hier.

Das Nixe Palace Hotel in Palma de Mallorca ist zurück – zum Teil jedenfalls. Am 1. Juni wurden drei von zehn Etagen eröffnet, obwohl Urlauber damals noch gar nicht die Insel anfliegen durften. Jetzt aber sollen die Touristen kommen – so will es Premierminister Pedro Sánchez, so will es Palma de Mallorcas Bürgermeister José Hila, so will es der Direktor des Nixe Palace. Ein Dutzend Mitarbeiter habe nun wieder einen Job, sagte Francisco Serrano zur Wiedereröffnung: „Wir wollen so viele wie möglich zurück aus der Kurzarbeit holen.“

Spaniens Hoteliers sollen nun das Versprechen ihres Regierungschefs erfüllen. „Es wird eine Touristensaison geben“, hat Sánchez verkündet. Vom 1. Juli an seien Besucher aus dem Ausland wieder willkommen. Die Erklärung im Mai war ein kompletter Bruch mit der vorherigen Corona-Politik. Wenige Tage zuvor hatte Sánchez’ Kabinett noch von einer zweiwöchigen Zwangsquarantäne für alle Einreisenden geredet. Da hatte Roms Regierung schon den Neustart des Tourismus im Visier.

Vieles läuft in Spanien anders als in Italien. Doch der Fremdenverkehr ist genauso unverzichtbar. Mit zwölf Prozent des BIP und rund drei Millionen Arbeitsplätzen ist er der größte Sektor der Volkswirtschaft. 83 Millionen Gäste kommen pro Jahr nach Spanien, damit ist das Land weltweit das besucherstärkste Reiseziel nach Frankreich. Das Wohl ganzer Regionen hängt direkt am Tourismus: die Mittelmeerküste, die Kanaren – und auch Mallorca.

Tourismus als Chance

„Die Rückkehr des Tourismus ist eine Chance für Spanien, den ökonomischen Niedergang zu stoppen“, sagt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Der Einbruch in Spanien war hart: Schon im ersten Quartal schrumpfte das BIP um gut fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im zweiten dürfte das Minus doppelt so hoch ausfallen. Zwei Wochen lang ließ die linksgerichtete Regierung im April alle Arbeitnehmer zu Hause bleiben, die nicht in versorgungswichtigen Bereichen tätig waren. Unter anderem machten auch die für Spanien so wichtigen Automobilwerke zeitweise dicht.

Mehr als 750.000 Menschen haben in der Krise bereits ihre Jobs verloren. Es trifft vor allem Junge und Geringqualifizierte, die schon den Tiefschlag der Euroschuldenkrise hinter sich haben, als Spanien zeitweise an den Rand des Staatsbankrotts geriet. Um den Kollaps des Bankensystems abzuwenden, musste Madrid 41 Mrd. Euro aus dem europäischen Rettungsschirm aufnehmen. Das Land fiel in eine dreijährige Rezession, die Jugendarbeitslosigkeit stieg auf 56 Prozent. Hunderttausende wanderten aus, um in Nordeuropa Arbeit zu suchen.