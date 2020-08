Wer mal in einem New Yorker Supermarkt Käse oder Shampoo gekauft hat, weiß die Preise im deutschen Einzelhandel besonders zu schätzen. Bereits das Preisniveau an Flughäfen verdeutlicht den simplen Grundsatz: Bei begrenztem Platz und hoher Nachfrage müssen Verbraucher tief in die Tasche greifen. Das Ranking der teuersten Städte der Welt ist deshalb auch ein Stück weit ein Wettbewerb zur Frage, welche Metropolen aktuell besonders angesagt sind. Und hier zeigt sich 2020: Europa verliert den Anschluss zur Weltspitze.

Teuerste Metropolen in Europa

Die Finanzanalysten der Economist Intelligence Unit führen nunmehr lediglich drei europäische Städte in den Top 10 der teuersten Metropolen der Welt. Die Europäische Union ist sogar nur noch mit einer Stadt vertreten. 31 der 37 untersuchten Städte auf dem Kontinent stiegen in dem Ranking „Worldwide Cost of Living 2020“ ab. Ein Grund waren moderate Energiepreise, die die Inflation gering hielten.

Damit lag Europa grundsätzlich im weltweiten Trend. Die Lebenshaltungskosten in den 133 untersuchten Städten sanken den Angaben zufolge im Durchschnitt um vier Prozent. Dieser Vergleich basiert allerdings nicht auf den Lebenshaltungskosten des Vorjahres. Die Städte werden stets an den Werten von New York City gemessen. Das ist eine Schwäche dieses Rankings, wenn es um die Einschätzung der realen Kaufkraft geht. Denn Währungsschwankungen im Vergleich zum US-Dollar haben auch in diesem Jahr für viele der Veränderungen gesorgt, so etwa beim Abstieg der südkoreanischen Hauptstadt Seoul aus den Top 10.

Lebenshaltungskosten weltweit

Die Analysten der Economist Group, einem Schwesterunternehmen der britischen Wochenzeitung „The Economist“, erfassen seit mehr als 30 Jahren die Lebenshaltungskosten weltweit. Dafür werden halbjährlich jeweils im März und September die Preise von über 160 Produkten und Serviceleistungen erfasst. Dazu gehören Ausgaben für Essen, Trinken, Bekleidung, Miete, Nebenkosten, Bildung, Mobilität und Freizeitgestaltung.

Dies sind die zehn teuersten Städte der Welt.