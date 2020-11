#8 HP (USA)

Die Arbeitswelt in den USA wird von Extremen geprägt. Mitglieder mächtiger Gewerkschaften genießen strikten Arbeitsschutz, während in weiten Teilen der Wirtschaft eine Hire-and-Fire-Mentalität vorherrscht. Zwei US-Konzerne wurden vom „Wall Street Journal“ in die weltweite Spitzengruppe gewählt. Hewlett-Packard sicherte sich Platz acht mit guten Ergebnissen in den Bereichen „Geschäftsmodell & Innovation“ (Platz elf), „soziales Kapital“ (22) und „Humankapital“ (23). Bei Bemühungen um den Umweltschutz reichte es nur für Platz 79.