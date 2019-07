#6 MMC Norilsk Nickel

Das russische Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Nickel und Palladium. Sein Umsatz lag 2018 bei 11.6 Mrd. US-Dollar und der Gewinn bei 3 Mrd. US-Dollar. Nickel wird beispielsweise als Bestandteil von Stahl eingesetzt, oft in Schmuckstücken. Palladium ist ein Metall, das vor allem in Australien und Russland gefördert wird. Es wird insbesondere in der Industrie eingesetzt, wo es als Katalysator dient sowie in der Medizintechnik. Der privaten Organisation Pure Earth zufolge produzierte Norilsk Nickel allein 2007 die größte Luftverschmutzung unter allen russischen Unternehmen.