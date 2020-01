5 Main-Taunus-Zentrum

Auch dieser EKZ-Riese liegt in Hessen. Das Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach westlich von Frankfurt am Main kommt mit einer Mietfläche von 91.000 Quadratmetern auf Platz fünf. Es wurde am 2. Mai 1964 eröffnet (Foto). Damit ist der Komplex an der A66 nicht nur der älteste Vertreter auf dieser Liste. Das Main-Taunus-Zentrum war laut dem Betreiber Deutschlands erstes Einkaufszentrum überhaupt und das erste Einkaufszentrum Europas „auf der grünen Wiese“.