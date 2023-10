#6 Foxconn

Foxconn gilt als der größte private Arbeitgeber in China. Das taiwaneische Unternehmen, das unter anderem für Apple produziert, kam in dem Ranking mit 827.000 Beschäftigten auf Platz sechs. Doch auch Foxconn hat zunehmend Probleme, in China qualifziertes Personal zu niedrigen Löhnen zu finden – und verlagert die Produktion verstärkt unter anderem nach Vietnam.

Mehr