Zugegeben, auf Anhieb denkt man nicht direkt an Tom Cruise, wenn man Martina Merz sieht. Klassisches Businessoutfit, Halstücher, eine leichte Vorliebe für Stehkragen und helle Farben, randlose Brille – die Chefin des Stahl- und Technologiekonzerns Thyssenkrupp wirkt nicht gerade wie ein Action Held. Und doch wird man den Gedanken nicht mehr los, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt: Eine schier unmögliche Mission – und wenn sie scheitert, werden ihre Auftraggeber jede Verwicklung abstreiten. Das ist ziemlich genau der Job von Martina Merz – und sie hat ihn angenommen.

An diesem Freitag wird Merz den Aktionären von Thyssenkrupp erstmals Rede und Antwort stehen. Sie wird erklären müssen, wie sie diese deutsche Industrieikone – knapp 42 Mrd. Euro Umsatz im letzten Geschäftsjahr bis Ende September 2019, mehr als 161.000 Mitarbeiter weltweit – aus der Dauerkrise herausführen will. Die Zahlen sprechen erstmal gegen sie: Gerade mal 5 Mrd. Euro operativer Gewinn in sechs Geschäftsjahren, knapp 1,8 Mrd. Euro Verlust nach Steuern seit 2013, dafür ein Ballast von 6,5 Mrd. Euro Schulden und noch mal fast 9 Mrd. Euro an Pensionsverpflichtungen – und nur noch 2,2 Mrd. Euro Eigenkapital, allein 2019 ein Minus von mehr als 30 Prozent. Das nennt man wohl eine Mission impossible.

Wer also ist die Frau, die sich diesen Job zutraut – oder die zumindest den Mumm hatte, sich in die Pflicht nehmen zu lassen, nachdem alle anderen (ausschließlich Männer) im vergangenen Sommer abgewunken hatten? Formal ist die Frage leicht zu beantworten: Merz hat bereits eine eindrucksvolle Karriere absolviert, vor allem im Umfeld des Zulieferkonzerns Bosch, und zudem eine zweite als Beraterin und professionelle Aufsichtsrätin. So rückte sie erst im Februar 2019 überhaupt an die Spitze des Aufsichtsrates von Thyssenkrupp, acht Monate später schließlich wurde sie überraschend Vorstandschefin, nachdem sich ihr Vorgänger Guido Kerkhoff (selbst unter turbulenten Umständen für gerade mal 14 Monate im Amt) mit den wichtigsten Eigentümern des Konzerns überworfen hatte.

Nur ein Jahr Zeit

Es ist eine der verblüffendsten Fälle der Machtergreifung, bei der eine weitgehend unbekannte Frau aus dem Hintergrund in kurzer Zeit bis in die erste Reihe vordringt, um einen Traditionskonzern aus einer kritischen Situation zu befreien. „Die Probleme sind hausgemacht, deshalb können sie auch im Haus gelöst werden“, sagt Merz nüchtern. Es gehe nicht darum, über neue Prozesse zu entscheiden, sondern lediglich um eine konsequente und zügige Umsetzung. „Ich komme aus dem Operativen und kann zur Beschleunigung beitragen.“ Das sei das Geheimnis des Erfolges: „Ein ständiges Dranbleiben – jeden Tag“, sagt sie.

Menschen, die nun seit sechs Monaten mit ihr zusammenarbeiten oder ihr Vorgehen erleben, bestätigen die Akribie und Ernsthaftigkeit, mit der sich Merz in ihren Job stürzt. Sie drehe jeden Stein und jedes Blatt um, berichten Zeugen, vergrabe sich tief in alle Details. Doch in der allgemeinen Anerkennung schwingt auch eine gehörige Skepsis mit – denn die Zeit ist knapp, für den Konzern und für Merz selbst. Ihre Amtszeit ist aktuell auf ein Jahr befristet, in dieser Zeit will sie eigentlich alle wichtigen Entscheidungen zur Zukunft von Thyssenkrupp getroffen haben, um anschließend wieder in den Aufsichtsrat zurückwechseln zu können. Und von diesen zwölf Monaten ist ein gutes Drittel schon wieder vorbei.

Merz stand nie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, deshalb wird sie nun besonders intensiv taxiert, alle Details ihres Auftritts bewertet, jede Aussage analysiert. Allerdings hat sie noch keine Strategie präsentiert: raus aus dem lukrativen Aufzuggeschäft, wieder voll rein in das volatile Stahlgeschäft? Eigentlich sollte der grundsätzlich bereits beschlossene und so dringend benötigte Verkauf der Aufzugsparte schon fixiert sein, aber der Verkauf zieht sich: Merz nimmt sich Zeit. Sie trotzt dem öffentlichen Druck und vertraut dafür auf ihr Fähigkeiten – und ihr eindrucksvolles Netzwerk, das sie erst in diese Position befördert hat.