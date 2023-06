von Nils Kreimeier Thermondo-Chef Philipp Pausder geht hart ins Gericht mit der Haltung der Liberalen zum Heizungsgesetz. Die Wirtschaft benötige Planungssicherheit und es sei unlauter, grünen Wasserstoff als Heizalternative ins Spiel zu bringen

Im Parteienstreit um künftige Heiztechniken greift der Chef des Heizungs-Start-ups Thermondo, Philipp Pausder, die FDP scharf an. Die Partei mache Politik „gegen die Interessen der deutschen Industrie“, sagte Pausder Capital im Podcast „Die Stunde Null“. „Wenn ich Klimaneutralität für 2045 ernst nehme, kann ich persönlich nicht verstehen, dass man so handelt.“ Die Wirtschaft brauche „Planungssicherheit, die will wissen, wo wir in zehn oder 15 Jahren sind“. Dies sei durch die Hängepartie um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) erschwert worden.

Der Thermondo-Chef verurteilte nicht nur den Heizungskurs der Freien Demokraten, sondern auch den Widerstand der Regierungspartei gegen das Verbot von Verbrennerautos auf EU-Ebene.