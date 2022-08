Der Mineralölkonzern Aral, eine deutsche Tochter von BP, hat die Verbraucherpreise für Eurosuper-Benzin in der Europäischen Union verglichen. Stichtag war der 18. Juli 2022. In Frankreich langt der Staat an der Zapfsäule kräftig zu. Das Land kam auf einen durchschnittlichen Literpreis von 2,001 Euro. Ohne Steuern hätte ein Liter Eurosuper den Angaben zufolge lediglich 0,976 Euro gekostet. Deutsche Urlauber sollten also vor der Grenze den Tank noch mal voll machen.