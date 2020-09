Als am Wochenende der Entwickler einer boomenden DeFi-Plattform plötzlich all seine Token verkaufte, sprachen viele von einem Exit-Scam. Der frischgebackene Multimillionär beteuert jedoch, weiterhin an Sushi Swap zu glauben.

Am Samstag liefen die Twitter- und Reddit-Accounts der Krypto-Community heiß. Auf den ersten Blick sah alles nach einem Exit-Scam wie während des ICO-Booms von 2017 aus: Der Entwickler der aufstrebenden Krypto-Börse Sushi Swap hatte auf einen Schlag all seine Token veräußert und war damit um etwa 13 Mio. Dollar reicher geworden. Die Token des Sushi-Swap-Projekts, das erst zehn Tage zuvor live gegangen war, verloren in der Folge 88 Prozent ihres Werts.

Es war ein Alarmsignal für die Kryptowelt, zumal nicht einmal die Identität des SushiSwap-Erfinders bekannt ist. Er nennt sich Chef Nomi, nach einem Charakter aus den Computerspielen World of Warcraft und Hearthstone.

Chef Nomi verhielt sich in der Folge jedoch nicht wie ein typischer Krypto-Krimineller: Er tauchte nicht unter, sondern beteuerte auf Twitter, dass er weiterhin an die Krypto-Börse glaube. Am Sonntag überschrieb er die Kontrolle über SushiSwap an einen anderen CEO.

