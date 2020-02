Einen Begriff hört man dieses Jahr häufig auf der Superreturn-Konferenz in Berlin: „Dry powder“. Es steht in der Private-Equity-Branche für eingesammeltes aber noch nicht investiertes Geld. Und davon gibt es derzeit viel bei den PE-Fonds. Laut einer jüngst erschienenen Studie von Bain and Company warten 2,5 Billionen US-Dollar darauf investiert zu werden. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Doch es gibt nicht genug gute Deals – oder eben einfach zu viel Geld, um das „Pulver“ zum Einsatz zu bringen.

Am „Dry Powder“ lässt sich die derzeitige Stimmung der PE-Branche perfekt zusammenfassen: Einerseits geht es den Fonds sehr gut, sie schwimmen im Geld, Fundraising ist kein Problem. Es liegen laut Bain die sechs besten Jahre aller Zeiten hinter der Branche. Auf der anderen Seite führt all das dazu, dass der Kampf um die guten Firmen im Markt von Jahr zu Jahr härter wird. Dieses Luxusproblem reicht nicht aus, um die Stimmung bei den Fonds zu trüben. Doch es sorgt zumindest für eine gewisse Vorsicht, was die Zukunft betrifft.

Das ist spürbar bei der Superreturn-Konferenz, die diese Woche in Berlin stattfindet. Es ist das wichtigste Branchentreffen der Fonds, deren Geschäftsmodell der Kauf von Firmen ist, um sie einige Jahre später wieder gewinnbringend zu verkaufen. Die Konferenz ist zugleich ein Gradmesser für die Lage in der Finanzwelt insgesamt, wenn nicht in der gesamten Wirtschaft. Denn in den Portfolios der Fonds sind Firmen aus vielen verschiedenen Branchen und Industrien rund um den Globus. Ein Querschnitt der Weltwirtschaft sozusagen. Rund 3000 Investoren, aus New York, Boston und London, aus Dubai, Luxemburg und Singapur sind hier vor Ort, um Fundraising zu betreiben und sich auszutauschen.

Gute Jahre für Private Equity

Angeblich herrscht in der Woche der Superreturn-Konferenz die höchste Privatjet-Dichte an den Berliner Flughäfen im ganzen Jahr. Die ganz großen Legenden der PE-Industrie sind wieder da – Leon Black, David Rubenstein, Stephen Schwarzman. Und ihnen merkt man die guten Jahre an bei ihren Auftritten auf der großen Bühne. Sie strahlen tiefe Ruhe und Zufriedenheit aus, vielleicht gar eine gewisse Sattheit.

Aus gutem Grund: Seit bereits neun Jahren übersteigen die Ausschüttungen der Buyout-Fonds die Einzahlungen. Von 2014 bis 2019 flossen laut Bain-Report insgesamt rund 3,2 Billionen US-Dollar in Buyout-Transaktionen. Kennzahlen einer goldene Ära für Private Equity.

Auch konjunkturelle Dämpfer wie jüngst der Handelskrieg konnten die Dynamik in der Private-Equity-Branche offenbar nicht ausbremsen. Und das Coronavirus? Natürlich wird es auf der Konferenz als Risiko für die Weltwirtschaft wahrgenommen (auch für die Teilnehmer selbst, wie überall aufgestellte Desinfektionssprays erkennen lassen). Bislang hat das Coronavirus die Branche nur dadurch betroffen, dass scheinbar weniger Vertreter als sonst aus Singapur, Hongkong oder anderen Teilen Asiens bei der Konferenz zu sein scheinen. Der Effekt für die Weltwirtschaft und damit die Portfolios wird spürbar sein, so hört man hier, vermutlich sogar stärker als viele derzeit denken. Doch PE-Investoren sind geübt darin, möglichst nüchtern Risiken einzuschätzen. Zu unklar scheint vieles derzeit, um belastbare Vorhersagen zu treffen. Viele Investoren gehen hier offenbar aber eher von einem kurzfristigen Effekt aus, auf den ein starker Rebound folgt.