Die erste Fintech-Generation hat es geschafft: Sie ist zum Vorbild geworden: Vom bemerkenswerten Wachstumserfolg der Neobanken wie Revolut, N26 und Chime inspiriert, bieten mittlerweile auch andere Player wie die Krypto-Börse Coinbase oder der Fahrdienstleister Uber eigene Kreditkarten an. Jetzt will auch der deutsche Google-Konkurrent Ecosia in dem Segment mitmischen.

Die Suchmaschine beteiligt sich dafür am britischen Fintech Treecard, mit dem sie zudem eine Marketing-Partnerschaft eingeht. Treecard bietet eine Debitkarte an, die zwei ambitionierten Ziele dient: Das Fintech soll es „mit Unternehmen wie Chime und Revolut“ aufnehmen, heißt es – und gleichzeitig die Welt retten.

Denn wie bei Ecosia will Treecard mit den Gewinnen Bäume pflanzen. Das Programm soll 2021 in den USA, Großbritannien und der EU starten. Über die Vertriebskanäle von Ecosia, das immerhin 15 Millionen aktive Nutzer zählt, will CEO Christian Kroll schnell einen großen Kundenstamm aufbauen.

