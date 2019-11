Samwer-Firmenfabrik Still und leise ist Rocket Internet zum Fintech-Investor geworden

Rocket Internet bewies mit seinen Fintech-Start-ups in der Vergangenheit kein gutes Händchen – gerade musste Zinsgold aufgeben. Doch was kaum bekannt ist: Rocket hat sich in unlängst an mehreren aussichtsreichen internationalen Finanz-Start-ups beteiligt