Für Vapiano bedeutete die Corona-Krise Hoffen und Bangen. Schon lange bevor sich das neuartige Virus verbreitete, lief es alles andere als rund. Die Pizza- und Pastakette schrieb schon ein Jahr vor der Pandemie tiefrote Zahlen, hatte sich mit der globalen Expansion verhoben. Dann musste sie in der staatlich verordneten Ausgangssperre auch noch nahezu alle Läden schließen. Vapiano stand mit dem Rücken zur Wand – und durfte zugleich hoffen.

Mitte März stilisiert sich Vapiano zum Corona-Opfer und ruft lautstark nach Staatshilfen: Man sei auf die Programme in verschiedenen EU-Ländern angewiesen, wolle in Deutschland einen Hilfskredit bei der KfW beantragen, ein zweistelliger Millionenbetrag sei nötig. Doch aus dem Plan wird nichts: Wenige Tage später ist Vapiano pleite und meldet Anfang April schließlich Insolvenz an.

Die Episode wirft erstmals die Gretchenfrage der Corona-Krise auf: Welche Firmen soll der Staat in der Pandemie stützen? Und wer braucht die Hilfen wirklich – und wer greift sie nur ab, um sich auf Staatskosten zu sanieren?

Die Frage dürfte in den kommenden Monaten massiv an Bedeutung gewinnen. US-Notenbankchef Jerome Powell warnt vor der schlimmsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Bundesregierung geht von einem Rekordeinbruch der Wirtschaft von 6,3 Prozent in diesem Jahr aus. Hunderttausende Firmen bangen um ihre Existenz: Laut Ifo-Institut kann fast jedes dritte Unternehmen aus eigener Kraft nur höchstens drei Monate überleben, falls die Corona-Beschränkungen noch länger andauern. Mithilfe der gigantischen Hilfsprogramme, die Deutschland über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgelegt hat, könnten am Ende 50 oder sogar 100 Mrd. Euro Notkredite vergeben werden, schätzt KfW-Chef Günther Bräuning.

Adidas sahnt ab, Mittelstand muss betteln

Damit die gigantische Finanzhilfe ein Erfolg wird, muss die Geldflut in die richtigen Bahnen gelenkt werden: zu den eigentlich gesunden Firmen, die sie wegen der Krise wirklich brauchen. Aber das ist gar nicht so leicht. Kassiert haben bislang einige Konzerne, die das Geld gar nicht nötig haben.

Adidas etwa hat vergangenes Jahr einen Rekordgewinn von 2 Mrd. Euro gemacht, weigerte sich in der Corona-Krise aber skrupellos, die Mieten für seine Läden zu zahlen und besorgte sich 3 Mrd. Euro von der Förderbank. Den Staatskredit will der Sportartikelhersteller nun schnellstmöglich mit einer Anleihe ablösen – hätte sich also auch gleich über den Kapitalmarkt finanzieren können.

Auch Puma überbrückt die Corona-Krise mit 900 Mio. Euro aus der Staatskasse. Zugleich sagt Vorstandschef Björn Gulden: „Ich glaube nicht, dass wir das alles brauchen werden. Das ist mehr eine Rettungsleine für den Fall, dass die Krise länger dauert.“ Der Autovermieter Sixt hat sich ebenfalls 1,5 Mrd. Euro von der KfW gesichert, obwohl er für 2020 weiter mit Gewinn rechnet.