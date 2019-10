In Raum 122 des Frankfurter Amtsgerichts sollte es gestern eigentlich endlich losgehen: Zum ersten Mal sollte vor Gericht über die Klage eines Savedroid-Anlegers verhandelt werden, der sein Investment in den Krypto-Börsengangs des Frankfurter Fintechs zurückhaben wollte. Er hatte 49.000 Euro in dem sogenannten Initial Coin Offering (ICO) investiert und sich mit den Token des Unternehmens eingedeckt.

Der Gerichtstermin platzte kurzfristig. Doch Ruhe dürfte bei Savedroid kaum einkehren. Wie Recherchen des Finanzportals Finance Forward zeigen, hängt das Start-up in weiteren juristischen Konflikten fest: Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt wieder. Und Savedroid verklagt einen Partner, der noch 4 Mio. Euro aus dem ICO hält und sich weigert, den Betrag an die Firma zu überweisen. Unterdessen läuft das eigentliche Geschäft mit der Spar-App schleppend. Was ist los bei dem einstigen Krypto-Star?

Los ging die Krise im Frühjahr 2018 mit einem völlig verunglückten PR-Stunt. Savedroid-Gründer Yassin Hankir hatte kurz nach dem erfolgreichen ICO so getan, als wäre er mit den Anlegergeldern im Wert von mehreren Millionen Euro einfach abgehauen. Nach 24 Stunden – und viel Aufregung – löste er den „Gag“ auf. Er habe auf die „ganzen Betrügereien“ aufmerksam machen wollte, sagte er im Gründerszene-Interview. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt nahm damals bereits Ermittlungen auf, stellte diese allerdings kurze Zeit später wieder ein.

Warum gibt es Streit und neue Ermittlungen? Das lesen Sie heute hier auf Finance Forward, dem neuen Finanzportal von Capital und OMR.