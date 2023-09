von Bettina Sengling Sotschi, Russlands Urlaubsort am Schwarzen Meer, boomt. Das hat auch mit dem Angriff auf die Ukraine zu tun

Vielleicht haben in der Rotunde, in der obersten Etage, hinter mannshohen Fenstern einst die sowjetischen Parteiführer gesessen, vielleicht gab es abends Borschtsch, Teigtaschen und später Kompott, vielleicht sogar roten Kaviar auf Weißbrot oder süßen Sekt von der Krim. Hinter Palmen und Zypressen glänzte in der Ferne die See.

Das Sanatorium am Schwarzen Meer, benannt nach dem sowjetischen Funktionär Sergej Kirow, war nichts für die werktätigen Massen. Wer hier entspannte, beim Billard oder in den Heilbädern, hatte etwas zu sagen im Land. Wie ein weißes Märchenschloss thronte die Ferienanlage an einem Hang bei Sotschi.