von Hannah Schwär Das E-Auto-Start-up Sono Motors braucht Millionen, mal wieder. Liefern soll das Geld die loyale Fangemeinde des Solar-Autos – doch da wachsen die Zweifel. Überreizen die Gründer den Idealismus ihrer Community?

Am Ende wendet sich Laurin Hahn noch mal an die Menschen, an die er das Schicksal seines Solarautos geknüpft hat. Es gehe bei der Rettungsaktion nicht um seinen Traum oder die Firma, nicht mal um das Auto – sondern darum, „ein Exempel zu statuieren“, erklärt Hahn. „Dass wir in einer Krise genauso einen Lichtblick, eine solche Lösung, nicht scheitern lassen.“