Preisgekrönte Serien

Netflix produziert immer mehr eigene Inhalte beziehungsweise kauft exklusiv die Rechte an neuen Produktionen. Damit trat der Streamingdienst auch bei Preisverleihungen schnell in direkte Konkurrenz mit den alteingesessenen Sendern. 2013 wurde Netflix als erster Online-Anbieter beim TV-Preis Emmy nominiert. Die Erfolgsserie „House of Cards“ konnte drei Preise abräumen. 2018 gewann Netflix bereits 23 Primetime-Emmys und zog mit dem „Game of Thrones“-Sender HBO gleich. Auch für „The Crown“ gab es Preise.