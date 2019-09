So wurde die Otto Group zum internationalen Player:

Gründung von Otto

Der Werner Otto Versandhandel startete am 17. August 1949 in Hamburg mit drei Mitarbeitern. Der Firmengründer war damals 40 Jahre alt. 1950 erschien der erste Katalog in einer Auflage von 300 Exemplaren. Damals handelte Otto noch ausschließlich mit Schuhen. 28 Modelle waren anfangs im Angebot. „Unter dem Motto 'Vertrauen gegen Vertrauen' führt Otto als erster Versender den Kauf auf Rechnung ein“, heißt es in der Unternehmenshistorie.