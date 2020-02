Das Frankfurter Insurtech-Start-up Clark bündelt Verträge unterschiedlicher Versicherer in einer App. Nach Angaben des Unternehmens nutzen 200.000 Kunden das Angebot. CEO Christopher Oster über Neuerungen in einer konservativen Branche

Herr Oster, warum ist die Versicherungsbranche so resistent gegenüber Veränderungen?

Versicherungen sind kein Thema, mit dem sich Verbraucher gerne auseinandersetzen. Daher wechseln Kunden selten. Für die Anbieter bedeutet das kaum Innovationsdruck.

Wie sind Sie auf Ihre Geschäftsidee gekommen?

Als wir 2015 gestartet sind, hatte es 20 Jahre lang kaum Neuerungen im Versicherungsmarkt gegeben. Die einzige Ausnahme war Check24, die die Distribution verändert haben. Wir suchten aber einer echten Verbesserung für den Kunden. Drei Monate lang haben wir recherchiert und etwa junge Leute ausgefragt, was sie von Versicherungen erwarten.

Was kam heraus?

Die meisten wussten gar nicht, wo sie Versicherungen abschließen können: Der Makler der Eltern war zu weit weg, Check24 erschien vielen als unpersönlich. Wir bieten ein Hybridmodell aus einer App und Beratern, die der Kunde jederzeit anrufen kann. Wer uns mitteilt, was sich in seinem Leben ändert, bei dem prüfen wir permanent, was das für die Versicherungssituation bedeutet. Wir versuchen, so viel wie möglich digital abzuwickeln, auch Schäden.

Klingt bequem, aber nicht nach Raketenwissenschaft. Haben Sie sich mal gefragt, warum das noch keiner vor Ihnen gemacht hat?

Dauernd! Der Markt ist riesig, die Kunden sind tendenziell unzufrieden und es gibt keine digitalspezifischen Probleme wie etwa im Online-Handel, denken Sie an die Rücksendungen. Trotzdem haben wir gemerkt, dass es deutlich komplexer ist, im Netz Versicherungen zu vermitteln als Reisen oder Schuhe zu verkaufen.

Warum?

Einfachere Sachversicherungen wie Hausrat oder Haftpflicht können online und automatisiert abgebildet werden. Aber bei komplexen Produkten, etwa bei Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeit, hat der Kunde häufig hohen Beratungsbedarf.

Gehen Sie mit Clark auch in anderen Bereichen neue Wege?

Ja, zum Beispiel bei der Bezahlung. Anders als bei selbstständigen Versicherungsvertretern bekommen unsere Berater ein Fixgehalt. Zusätzlich gibt es einen variablen Bestandteil, in den Faktoren wie Kundenzufriedenheit und auch Abschlüsse einfließen. Schließlich wollen wir möglichst vielen Kunden helfen.

