So teuer sind private Corona-Tests in anderen Ländern

Italien

Im Vergleich zu Deutschland sind die Kosten für einen privaten Corona-Test in Italien vergleichsweise günstig, auch wenn die Preise nach Regionen variieren. Öffentliche Einrichtungen berechnen zwischen 60 und 80 Euro – abhängig vom jeweiligen Standort: So kostet der Test in der Lombardei zwischen 63 und 70 Euro. In der Toskana zahlen Patienten 84 Euro. In privaten Kliniken und Laboren liegen die Kosten deutlich höher. Antikörpertest sind dagegen deutlich günstiger und kosten zwischen 15 Euro in öffentlichen und 30 Euro in privaten Einrichtungen.