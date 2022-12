10.20 Uhr: Kittel an, Schutzbrille auf. Im Forschungszentrum für Elektronikanwendungen informiert sich Garijo über Fortschritte in der Halbleitertechnik. Merck arbeitet an einer neuen Methode, Mikrochips herzustellen. Dabei bauen sich Moleküle selbst zusammen und erzeugen so kleinste Nanokomponenten auf einem Chip.