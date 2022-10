So lief die Ernte 2022

Auch für viele Obstbauern wurde 2022 gemessen am Ertrag ein gutes Jahr. Das Statistische Bundesamt (Destatis) rechnete in einer ersten Prognose damit, dass die Apfelernte um knapp 46 000 Tonnen und damit 4,6 Prozent höher ausfallen wird als 2021. Verglichen mit dem zehnjährigen Durchschnitt belaufe sich das Plus sogar auf 8,2 Prozent. Witterungsbedingt sei bislang wenig Krankheits- und Schädlingsbefall festgestellt worden, hieß es. Bei den Kirschen wurde die Vorjahresernte sogar um 26,8 Prozent übertroffen.