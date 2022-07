Elektro-Wärmepumpen sind erstmals 2013 in der Heizungsstatistik aufgetaucht. 2010 erreichten sie erstmals die Marke von 1,0 Prozent. 2021 lagen Wärmepumpen der Analyse zufolge bei 2,8 Prozent. Damit zogen sie erstmals am Strom vorbei. Bei dieser Heizmethode wird Wärme aus der Luft oder dem Erdboden über einen Wärmetauscher in den Wohnraum abgegeben. Das spart CO2. Dafür ist die Anschaffung vergleichsweise teuer.